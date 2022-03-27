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São Paulo: Morumbi tem recorde de público, apoio a Jandrei e show nas arquibancadas; assista!

Mais de 53 mil pessoas apoiaram o Tricolor na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 18:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 18:20
A torcida do São Paulo fez bonito nas arquibancadas do Morumbi durante a vitória em cima do Corinthians, por 2 a 1, pela semifinal do Campeonato Paulista. Mais de 53 mil pessoas, recorde do São Paulo no ano, vibraram com a classificação. Após o primeiro gol do Tricolor, marcado por Welington, no final do primeiro tempo, o Morumbi pulsou. No setor de imprensa, tudo tremia com a agitação dos torcedores nas arquibancadas. A torcida fez a parte dela até o fim da partida. Mesmo com a falha de Jandrei no gol do Corinthians, os torcedores apoiaram o arqueiro são-paulino, que fez um bom jogo. Ainda deu tempo do público pegar o celular e fazer um 'show' nas arquibancadas com as lanternas, para fechar a noite com chave de ouro.
Crédito: TorcidadoSãoPaulofezafestanoMorumbi(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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