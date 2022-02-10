Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo monitorará negociações de atletas revelados na base de olho em mecanismo de solidariedade da Fifa
futebol

São Paulo monitorará negociações de atletas revelados na base de olho em mecanismo de solidariedade da Fifa

Clube fechou parceria com a Rede do Futebol, empresa que possui um sistema capaz de detectar negociações que se enquadrem no Mecanismo de Solidariedade...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 17:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 17:04
O São Paulo iniciou uma parceria com a Rede do Futebol que pode potencializar o retorno financeiro pelos investimentos nas categorias de base. Isso porque a empresa possui um sistema capaz de detectar negociações que se enquadrem no Mecanismo de Solidariedade da Fifa. Ele garante que o time formador tenha uma porcentagem das negociações envolvendo atletas que passaram por sua base. Sendo assim, por meio de um processo automatizado, a Rede do Futebol vai mapear todos os jogadores que já passaram pelas categorias infantis e juvenis do Tricolor e irá notificar o clube em caso de transações futuras.
Isso servirá para que o São Paulo tenha direito a todos os mecanismos de solidariedade. A última negociação em que o Tricolor teve direito ao valor foi a ida de David Neres ao Shaktar Donetsk, que rendeu entre R$ 2,2 milhões e R$ 3 milhões, aproximadamente.Ao comentar sobre a parceria, o CEO da Rede do Futebol, Marcelo Nadler, exaltou o trabalho desenvolvido em Cotia para a formação de atletas.
- Para a Rede do Futebol, é uma honra muito grande ter essa parceria com o São Paulo Futebol Clube. É um clube gigante. É um prazer poder colaborar e ajudar um clube que investe tanto nas categorias de base - disse Marcelo.
Crédito: SãoPaulotemgrandestalentosreveladosnabasedoclube(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samba Júnior reuniu o público na nova Orla de São Pedro
Grupo de pagode capixaba lota orla de São Pedro em gravação de audiovisual
Imagem de destaque
Intestino preso e varizes: qual a relação e como aliviar os sintomas
Imagem Edicase Brasil
Seminário na Ufes vai debater proteção às mulheres; saiba como participar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados