São Paulo monitorará negociações de atletas revelados na base de olho em mecanismo de solidariedade da Fifa

O São Paulo iniciou uma parceria com a Rede do Futebol que pode potencializar o retorno financeiro pelos investimentos nas categorias de base. Isso porque a empresa possui um sistema capaz de detectar negociações que se enquadrem no Mecanismo de Solidariedade da Fifa. Ele garante que o time formador tenha uma porcentagem das negociações envolvendo atletas que passaram por sua base. Sendo assim, por meio de um processo automatizado, a Rede do Futebol vai mapear todos os jogadores que já passaram pelas categorias infantis e juvenis do Tricolor e irá notificar o clube em caso de transações futuras.

Isso servirá para que o São Paulo tenha direito a todos os mecanismos de solidariedade. A última negociação em que o Tricolor teve direito ao valor foi a ida de David Neres ao Shaktar Donetsk, que rendeu entre R$ 2,2 milhões e R$ 3 milhões, aproximadamente.Ao comentar sobre a parceria, o CEO da Rede do Futebol, Marcelo Nadler, exaltou o trabalho desenvolvido em Cotia para a formação de atletas.

- Para a Rede do Futebol, é uma honra muito grande ter essa parceria com o São Paulo Futebol Clube. É um clube gigante. É um prazer poder colaborar e ajudar um clube que investe tanto nas categorias de base - disse Marcelo.