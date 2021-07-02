São Paulo monitora situação do atacante Calleri, livre no mercado

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O São Paulo segue de olho no mercado, especialmente para a posição de centroavante. E o nome da vez do clube pode ser o argentino Jonathan Calleri, que vem sendo monitorado pela diretoria do Tricolor. A informação é do jornalista André Hernan, do 'SporTV'.

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Calleri está livre no mercado, já que seu vínculo com o Osasuna-ESP se encerrou e não será renovado. Aos 27 anos de idade, o jogador é querido pela torcida são-paulina, já que teve uma excelente passagem em 2016, quando marcou 16 gols em 31 partidas.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos No entanto, apesar do desejo de repatriar o atacante, a situação financeira do São Paulo pode atrapalhar nas negociações. Em entrevista ao LANCE! em junho, o diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, explicou a procura por centroavantes no mercado da bola.

- Na verdade, centroavante é uma posição que só temos um jogador, que é o Pablo. Mas é a única posição que não temos um substituto imediato. Já trabalhamos ali o Vitor Bueno, Luciano, o próprio Eder, mas não são efetivamente centroavantes. É uma posição em que temos olhado mais. Então, continuamos de olho no mercado. Sabemos que o elenco que temos é possível disputar as competições - disse Belmonte na ocasião. No elenco do São Paulo, Crespo conta somente com Pablo como centroavante de referência. Eder, Luciano e Vitor Bueno também compõem o ataque do Tricolor, que marcou somente dois gols em oito rodadas do Brasileirão.