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futebol

São Paulo monitora situação do atacante Calleri, livre no mercado

Argentino, querido pela torcida do Tricolor, atuou na equipe em 2016, marcando 16 gols em 31 partidas. Informação sobre interesse é do jornalista André Hernan, do SporTV...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 11:07

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 11:07
Crédito: AFP
O São Paulo segue de olho no mercado, especialmente para a posição de centroavante. E o nome da vez do clube pode ser o argentino Jonathan Calleri, que vem sendo monitorado pela diretoria do Tricolor. A informação é do jornalista André Hernan, do 'SporTV'.
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Calleri está livre no mercado, já que seu vínculo com o Osasuna-ESP se encerrou e não será renovado. Aos 27 anos de idade, o jogador é querido pela torcida são-paulina, já que teve uma excelente passagem em 2016, quando marcou 16 gols em 31 partidas.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos No entanto, apesar do desejo de repatriar o atacante, a situação financeira do São Paulo pode atrapalhar nas negociações. Em entrevista ao LANCE! em junho, o diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, explicou a procura por centroavantes no mercado da bola.
- Na verdade, centroavante é uma posição que só temos um jogador, que é o Pablo. Mas é a única posição que não temos um substituto imediato. Já trabalhamos ali o Vitor Bueno, Luciano, o próprio Eder, mas não são efetivamente centroavantes. É uma posição em que temos olhado mais. Então, continuamos de olho no mercado. Sabemos que o elenco que temos é possível disputar as competições - disse Belmonte na ocasião. No elenco do São Paulo, Crespo conta somente com Pablo como centroavante de referência. Eder, Luciano e Vitor Bueno também compõem o ataque do Tricolor, que marcou somente dois gols em oito rodadas do Brasileirão.
Depois de sua passagem no São Paulo, Calleri atuou por West Ham-ING e Las Palmas-ESP, Alavés-ESP e Espanyol-ESP. Resta aguardar os próximos passos dessa possível negociação.

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