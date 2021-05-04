São Paulo marcou gols em todos os jogos da temporada até o momento

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Se tem um setor que melhorou no São Paulo após a chegada do técnico Hernán Crespo é o ataque. A equipe marcou gols em todas as partidas até aqui na temporada de 2021. Somente no Campeonato Paulista, são 28 gols em 11 jogos. Já na Libertadores, são cinco tentos em duas partidas.

ATUAÇÕES: Miranda e Luciano são destaques do São Paulo no empate contra o Corinthians

Um bom motivo para isso é a fase dos atacantes são-paulinos. Joao Rojas, Pablo, Luciano, Eder, Vítor Bueno e Galeano já deixaram sua marca nos treze duelos que o São Paulo enfrentou. O único atacante que ainda não balançou as redes na temporada é Bruno Rodrigues, que fez somente três partidas.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Se comparado com o Paulistão do ano passado, o ataque apresenta números bem melhores. Na fase de classificação, o São Paulo fez 19 gols em doze jogos. Neste ano, já são 28 e com um jogo a menos. No torneio inteiro, foram 21 tentos marcados, números já superados pelo time desta temporada. Para ter muitos gols no ano, são necessárias diversas goleadas. Só no Paulistão, foram quatro, contra Inter de Limeira (4x0), Santos (4x0), São Caetano (5x1) e Ituano (3x0). Já na Libertadores foi uma, contra o Sporting Cristal (3x0). Só nessas cinco partidas foram 19 gols marcados.

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