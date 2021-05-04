Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo marcou gols em todos os jogos da temporada até o momento

Ataque é o setor que teve maior alta com a chegada da comissão técnica de Hernán Crespo. Foram 13 jogos, com 32 gols marcados e diversas goleadas no estadual e na Libertadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 07:00

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 07:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Se tem um setor que melhorou no São Paulo após a chegada do técnico Hernán Crespo é o ataque. A equipe marcou gols em todas as partidas até aqui na temporada de 2021. Somente no Campeonato Paulista, são 28 gols em 11 jogos. Já na Libertadores, são cinco tentos em duas partidas.
ATUAÇÕES: Miranda e Luciano são destaques do São Paulo no empate contra o Corinthians
Um bom motivo para isso é a fase dos atacantes são-paulinos. Joao Rojas, Pablo, Luciano, Eder, Vítor Bueno e Galeano já deixaram sua marca nos treze duelos que o São Paulo enfrentou. O único atacante que ainda não balançou as redes na temporada é Bruno Rodrigues, que fez somente três partidas.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Se comparado com o Paulistão do ano passado, o ataque apresenta números bem melhores. Na fase de classificação, o São Paulo fez 19 gols em doze jogos. Neste ano, já são 28 e com um jogo a menos. No torneio inteiro, foram 21 tentos marcados, números já superados pelo time desta temporada. Para ter muitos gols no ano, são necessárias diversas goleadas. Só no Paulistão, foram quatro, contra Inter de Limeira (4x0), Santos (4x0), São Caetano (5x1) e Ituano (3x0). Já na Libertadores foi uma, contra o Sporting Cristal (3x0). Só nessas cinco partidas foram 19 gols marcados.
VEJA OS JOGOS DO SÃO PAULO NA TEMPORADA
Corinthians 2 x 2 São PauloSão Paulo 2 x 0 Rentistas (URU)Ituano 0 x 3 São PauloSão Paulo 2 x 0 Santo André Sporting Cristal (PER) 0 x 3 São PauloPalmeiras 0 x 1 São PauloSão Paulo 3 x 2 Guarani São Paulo 1 x 0 Red Bull BragantinoSão Paulo 5 x 1 São CaetanoNovorizontino 2 x 1 São Paulo - única derrota São Paulo 4 x 0 Santos Inter de Limeira 4 x 0 Santos São Paulo 1 x 1 Botafogo-SP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome
Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados