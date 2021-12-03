São Paulo marcou apenas três gols fora de casa com Ceni; veja números ofensivos do Tricolor como visitante

O São Paulo tem números ruins quando o assunto é marcar gols fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio, na derrota por 3 a 0, o time completou o terceiro jogo de cinco como visitante sob o comando de Rogério Ceni sem balançar as redes adversárias. A equipe passou em branco também diante do Red Bull Bragantino e do Bahia, quando perdeu ambos os jogos por 1 a 0. Com Ceni, o time marcou no empate por 1 a 1 contra o Fortaleza e na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras. Benítez fez diante do Leão e Gabriel Sara e Luciano marcaram no Choque-Rei.

Em todo o Campeonato Brasileiro, o São Paulo marcou 13 gols fora de casa em 18 partidas, uma média de 0,72 gols por jogo. Longe do Morumbi, foram 22 gols sofridos, com média de 1,2 tentos por partida.

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiEsses números de gols marcados dão ao São Paulo o segundo pior ataque como visitante do Campeonato Brasileiro. Com 13 gols, o time está empatado com Atlético-GO e Santos. O Sport tem o pior ataque fora de casa do Brasileirão, com apenas dez tentos marcados.

Ao todo, o São Paulo tem a 11ª melhor campanha da competição como visitante, com 18 pontos, sendo quatro vitórias, seis empates e oito derrotas, resultando em um aproveitamento de 33,3%.

O São Paulo fecha a campanha no Campeonato Brasileiro justamente longe do Morumbi, quando enfrentará o América-MG, na próxima quinta-feira (09), às 21h30, na Arena Independência.