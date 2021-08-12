São Paulo manteve escrita em jogos de ida nos mata-matas contra o Palmeiras; veja

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O empate do São Paulo contra o Palmeiras em 1 a 1 pela ida das quartas de final da Libertadores fez manter uma escrita do Tricolor sob o rival em torneios eliminatórios. Isso porque o clube do Morumbi não perde um jogo de ida em mata-matas para o Alviverde desde fevereiro de 1998, segundo levantamento do historiador Alexandre Giesbrecht. Ao todo, foram 15 jogos de ida entre São Paulo e Palmeiras em confrontos eliminatórios. Foram seis vitórias, oito empates e apenas uma derrota, ocorrida na semifinal do Rio-São Paulo de 1998. Na ocasião, o Tricolor perdeu por 2 a 1 no Pacaembu, mas venceu na volta por 1 a 0 e se classificou.

Além disso, em 14 jogos eliminatórios com ida e volta entre São Paulo e Palmeiras, o Tricolor só não se classificou nas oitavas de final do Brasileirão de 2000 e na semifinal do Campeonato Paulista de 2008. Em todas as outras, o clube do Morumbi foi adiante nos torneios, que engloba Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, Rio-São Paulo e o Super Paulista de 2002.Neste último mata-mata, válido pela Libertadores de 2021, o São Paulo empatou com o Palmeiras e manteve essa escrita. Luan abriu o placar para o Tricolor, mas Patrick de Paula empatou. Agora, um empate sem gols na volta classificará o Alviverde.

Já o São Paulo pode até empatar por mais de um gol de diferença que se classifica. Um novo empate em 1 a 1 leva a decisão nos pênaltis. Quem vencer, irá às semifinais da Libertadores. A partida está marcada para a próxima terça-feira (17), também às 21h30, no Allianz Parque.

VEJA TODAS AS IDAS DE MATA-MATA ENTRE SÃO PAULO E PALMEIRAS Semifinal do Paulista de 1987 - São Paulo 0 x 0 Palmeiras - Morumbi ​Final do Paulista de 1992 - São Paulo 4 x 2 Palmeiras - Morumbi Oitavas da Libertadores de 1994 - Palmeiras 0 x 0 São Paulo - Pacaembu​Semifinal do Rio-São Paulo de 1998 - São Paulo 1 x 2 Palmeiras - Pacaembu Semifinal do Paulista de 1998 - São Paulo 2 x 1 Palmeiras - Morumbi ​Quartas da Copa do Brasil de 2000 - São Paulo 2 x 1 Palmeiras - Morumbi ​Oitavas do Brasileiro de 2000 - Palmeiras 1 x 1 São Paulo - Pacaembu ​Semifinal do Rio-São Paulo de 2002 - Palmeiras 1 x 1 São Paulo - MorumbiSemifinal do Super Paulista de 2002 - São Paulo 2 x 0 Palmeiras - Anacleto​Oitavas da Libertadores de 2005 - Palmeiras 0 x 1 São Paulo - Parque Antarctica​​Oitavas da Libertadores de 2006 - Palmeiras 1x 1 São Paulo - Parque AntarcticaSemifinal do Paulista de 2008 - São Paulo 2 x 1 Palmeiras - Morumbi Semifinal do Paulista de 2019 - São Paulo 0 x 0 Palmeiras - MorumbiFinal do Paulista de 2021 - Palmeiras 0 x 0 São Paulo - Allianz Parque Quartas da Libertadores de 2021 - São Paulo 1 x 1 Palmeiras - Morumbi