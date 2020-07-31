São Paulo mantém totens em jogo do Corinthians e revolta torcedores

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Os totens com rostos de torcedores do São Paulo instalados antes do jogo contra o Mirassol, pelas quartas de final do Paulistão, ficaram expostos na vitória por 2 a 0 do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino, nessa quinta-feira, no Morumbi.

Já insatisfeitos devido à derrota por 3 a 2 que eliminou a equipe do Estadual, muitos são-paulinos se revoltaram nas redes sociais. Já os torcedores do rival tiraram sarro da situação.Os totens foram uma medida encontrada pelo São Paulo e por outros clubes para aproximar o torcedor da equipe enquanto as autoridades não autorizam o retorno do público aos estádios. No caso do Tricolor, o objeto custa R$ 79 para sócio-torcedor (já com entrega) e R$ 109 para torcedor comum (taxa de entrega a R$ 10) - ainda é possível adquirir.