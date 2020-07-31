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futebol

São Paulo mantém totens em jogo do Corinthians e revolta torcedores

Tricolor colocou 'bonecos' de seus torcedores nas cadeiras do Morumbi a partir do jogo contra o Mirassol e os deixou expostos durante vitória do Corinthians...
LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 08:00

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 08:00

Crédito: Reprodução/Premiere
Os totens com rostos de torcedores do São Paulo instalados antes do jogo contra o Mirassol, pelas quartas de final do Paulistão, ficaram expostos na vitória por 2 a 0 do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino, nessa quinta-feira, no Morumbi.
Já insatisfeitos devido à derrota por 3 a 2 que eliminou a equipe do Estadual, muitos são-paulinos se revoltaram nas redes sociais. Já os torcedores do rival tiraram sarro da situação.Os totens foram uma medida encontrada pelo São Paulo e por outros clubes para aproximar o torcedor da equipe enquanto as autoridades não autorizam o retorno do público aos estádios. No caso do Tricolor, o objeto custa R$ 79 para sócio-torcedor (já com entrega) e R$ 109 para torcedor comum (taxa de entrega a R$ 10) - ainda é possível adquirir.
Ao anunciar a ação, o Tricolor avisou que os totens seriam mantidos no Morumbi até que o fim do ano ou até a liberação dos torcedores, mesmo em dias sem jogos do clube. Na época não estava previsto que houvesse uma partida de um clube rival no estádio sem a participação do São Paulo.

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