São Paulo mantém chance de rebaixamento após derrota para o Grêmio

O São Paulo ainda olha para a parte de baixo da tabela após a derrota para o Grêmio, por 3 a 0, na última quinta-feira (02). Com 45 pontos, o time está a cinco do Bahia, o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, faltando duas rodadas para o final do torneio. De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o São Paulo tem 2% de chances de queda. Apesar de ser muito remota, o Tricolor quer mais uma vitória para chegar aos 48 pontos e se livrar de vez do perigo.
O São Paulo tem mais duas partidas para encerrar o Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira (06), o time joga contra o Juventude, no Morumbi, às 19h. Depois, termina a campanha na quinta-feira (09), contra o América-MG, às 21h30, no Independência.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiO América-MG inclusive, é o primeiro time na zona de classificação para a Libertadores da próxima temporada, estando a quatro pontos de distância do São Paulo, que ainda sonha com a vaga para a competição continental.