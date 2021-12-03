São Paulo mantém chance de rebaixamento após derrota para o Grêmio

O São Paulo ainda olha para a parte de baixo da tabela após a derrota para o Grêmio, por 3 a 0, na última quinta-feira (02). Com 45 pontos, o time está a cinco do Bahia, o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, faltando duas rodadas para o final do torneio. De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o São Paulo tem 2% de chances de queda. Apesar de ser muito remota, o Tricolor quer mais uma vitória para chegar aos 48 pontos e se livrar de vez do perigo.