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São Paulo liga alerta para evitar gol do Grêmio na Copa do Brasil

Dos sete jogos eliminatórios que disputou na temporada, clube paulista só não foi vazado em uma oportunidade; confira quais foram os resultados no ano...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 08:44

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 08:44

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo começa sua caminhada na semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira contra o Grêmio. Além de tudo que precisa prestar atenção para decidir a vaga para a grande final no estádio do Morumbi, na próxima semana (30), a equipe deve se preocupar com um aspecto importante: levar gols.
Nos sete jogos eliminatórios que disputou neste ano, contando Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o Tricolor só não levou gols em um deles, no triunfo diante do Flamengo, no jogo da volta das quartas da Copa do Brasil, por 3 a 0. Nos demais, o time foi vazado pelo menos uma vez.
No Paulistão, acabou eliminado das quartas de final pelo Mirassol ao perder em casa por 3 a 2. Na Sul-Americana, levou um total de seis gols em dois jogos (derrota por 3 a 2 e vitória por 4 a 3), quando também foi eliminado.
>TABELAConfira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!
Por fim, na Copa do Brasil, foram quatro jogos disputados até agora, com dois empates e duas vitórias, com seis gols tomados e dez feitos (empates contra o Fortaleza por 3 a 3 e 2 a 2 – decisão nos pênaltis – e vitórias sobre o Flamengo por 2 a 1 e 3 a 0).Confira abaixo todos os resultados:
Campeonato PaulistaSão Paulo 2 x 3 Mirassol (quartas de final)
Copa do BrasilFortaleza 3 x 3 São Paulo (oitavas de final)São Paulo 2 x 2 Fortaleza (oitavas de final)Flamengo 2 x 1 São Paulo (quartas de final)São Paulo 3 x 0 Flamengo (quartas de final)
Copa Sul-AmericanaLanús-ARG 3 x 2 São Paulo (segunda rodada)São Paulo 4 x 3 Lanús-ARG (segunda rodada)Diante desse fato, é importante que o time preste atenção no setor da defesa, o que é algo bastante controverso, afinal, a equipe é a menos vazada no Campeonato Brasileiro (ao lado do Grêmio), que acontece no sistema de pontos corridos e não mata-mata, como nos torneios acima mencionados. Na Libertadores, quando deu adeus ainda na fase de grupos, o Tricolor venceu duas vezes, empatou uma e perdeu três, tendo feito 14 gols e levado 11. A média de tentos sofridos também foi alta.
O São Paulo se prepara para enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A volta acontecerá no dia 30, no mesmo horário, no estádio do Morumbi. Gol fora de casa não é critério de desempate na competição.

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