São Paulo lidera estatísticas ofensivas no Campeonato Paulista

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo vem em grande fase na temporada. Depois de vencer quatro partidas em sete dias, o clube comandado por Hernán Crespo mostra evolução e consequentemente, empolga o torcedor.

ATUAÇÕES: Pablo marca e São Paulo bate o Palmeiras em bela atuação coletiva

Nada melhor do que os números para exemplificar o bom momento do clube, principalmente na parte ofensiva durante a campanha do estadual.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 O time é o que tem o melhor ataque da competição, com 20 gols marcados em oito partidas. Para se ter uma ideia da disparidade do número, os segundos melhores ataques são de Ferroviária, Red Bull Bragantino e Corinthians, todos com nove gols. Ou seja, o Tricolor tem mais que o dobro de gols marcados.

Além disso, o São Paulo é o primeiro com mais grandes chances de gol criadas por jogo, com 2.8 e lidera também em chutes para marcar gols, mostrando pontaria no ataque. Segundo o 'SofaScore', o time precisa de quatro chutes para fazer um tento. Outro quesito que mostra a ofensividade de Crespo é nas bolas recuperadas no ataque, assim como foi no gol contra o Palmeiras, no Choque-Rei. O time possui uma média de 4.9 desarmes na parte ofensiva, líder também no Campeonato Paulista.