São Paulo lidera em finalizações no Paulistão, mas tem baixo aproveitamento de acertos

O São Paulo é o líder em finalizações até o momento no Campeonato Paulista 2022. O Tricolor Paulista acumula três vitórias em sete jogos até agora, sendo a mais recente em um clássico disputado no último domingo (20) contra o Santos. Porém, o aproveitamento de acertos do clube do Morumbi é baixo. Com um jogo a menos que as outras equipes do Paulistão, o São Paulo somou 122 finalizações nesta temporada 2022, sendo assim, a equipe com mais chutes ao gol adversário até agora.Em média, foram cerca de 17 finalizações por partida. No total, o time errou 68,85% das tentativas, ou seja, 84 erros ao avaliar o valor total.+ Veja tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosGabriel Sara segue como o jogador da equipe que mais finalizou. Em sete jogos, a cria de Cotia somou 18 tentativas, com uma média de 2,57 por jogo. Desse valor total, teve uma taxa de acerto 38,89%.O São Paulo se prepara para enfrentar o Campinense Clube na próxima quinta-feira (24), às 21h30, no Estádio Governador Ernani Sátiro. A partida valerá pela primeira fase da Copa do Brasil 2022.Já o próximo jogo pelo Paulistão 2022 será na próxima segunda-feira (28), às 15h, na Arena Inamar.