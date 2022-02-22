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São Paulo lidera em finalizações no Paulistão, mas tem baixo aproveitamento de acertos

O Tricolor Paulista é a equipe que mais finalizou até agora na competição estadual, com uma média de cerca de 17 chutes ao gol por jogo...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 08:00
O São Paulo é o líder em finalizações até o momento no Campeonato Paulista 2022. O Tricolor Paulista acumula três vitórias em sete jogos até agora, sendo a mais recente em um clássico disputado no último domingo (20) contra o Santos. Porém, o aproveitamento de acertos do clube do Morumbi é baixo. Com um jogo a menos que as outras equipes do Paulistão, o São Paulo somou 122 finalizações nesta temporada 2022, sendo assim, a equipe com mais chutes ao gol adversário até agora.Em média, foram cerca de 17 finalizações por partida. No total, o time errou 68,85% das tentativas, ou seja, 84 erros ao avaliar o valor total.+ Veja tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosGabriel Sara segue como o jogador da equipe que mais finalizou. Em sete jogos, a cria de Cotia somou 18 tentativas, com uma média de 2,57 por jogo. Desse valor total, teve uma taxa de acerto 38,89%.O São Paulo se prepara para enfrentar o Campinense Clube na próxima quinta-feira (24), às 21h30, no Estádio Governador Ernani Sátiro. A partida valerá pela primeira fase da Copa do Brasil 2022.Já o próximo jogo pelo Paulistão 2022 será na próxima segunda-feira (28), às 15h, na Arena Inamar.
Crédito: SãoPauloéaequipecommaisfinalizaçõesnoPaulistão(RubensChiri/Saopaulofc.net

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