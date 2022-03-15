São Paulo lidera em finalizações no Campeonato Paulista 2022

Após o São Paulo vencer o Mirassol por 3 a 0, na última partida disputada, no domingo (13), o Tricolor é a equipe com mais finalizações no Campeonato Paulista 2022.Em onze jogos disputados pelo Paulista até o momento, o Tricolor somou seis vitórias, três derrotas e dois empates. De acordo com dados divulgados pelo FootStats, a equipe contabilizou 170 finalizações ao todo, sendo o time com o maior número na competição, ou seja, uma média de 15,45 finalizações por jogo.

Deste valor, a média de acerto é de 34.12%, isto é, 38 finalizações certas. Já a taxa de erro, aproxima-se dos 66%, contabilizando 112 finalizações erradas.

O jogador do São Paulo, portanto, responsável pelo maior número dessas finalizações é Jonathan Calleri, somando vinte em dez partidas disputadas. O artilheiro da equipe conta com uma média de 45% de acertos, ou seja, nove certas.Porém, o São Paulo é a sexta equipe com mais gols marcados no Paulistão, embora lidere em finalizações. O Tricolor está atrás do Red Bull Bragantino, Corinthians, Ituano e Mirassol. Nas onze partidas disputadas, marcou 16 gols e sofreu nove.

TABELA> Veja a tabela do Campeonato Paulista 2022 e simule os próximos jogos​Com essas estatísticas, o São Paulo lidera a primeira posição do Grupo B do Paulista e já se garantiu para as quartas de finais. Agora, se prepara para enfrentar o Manaus pela segunda rodada da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (16), às 21h30.