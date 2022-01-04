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futebol

São Paulo libera quase metade dos reforços contratados em 2021

Dos nove nomes contratados na temporada passada, quatro deixaram o Tricolor
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LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 08:00

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 08:00

Em um ano de altos e baixos, onde o São Paulo foi campeão estadual, mas acabou brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o time do Morumbi contratou nove reforços em 2021, apesar dos problemas financeiros que o clube enfrenta.
No entanto, quatro deles não permanecem nesta temporada. Deste grupo, Martín Benítez, Orejuela, William e Bruno Rodrigues já deixaram o clube paulista.Dos quatro jogadores que deixaram o Tricolor, Benítez, eleito o melhor jogador do Paulistão, foi quem mais vezes entrou em campo: disputou 42 jogos com a camisa do São Paulo, marcou quatro gols e contribuiu com seis assistências.
Já o lateral Orejuela, que agora está no Grêmio, entrou em campo 15 vezes, marcou uma vez e deu uma assistência, enquanto o volante William, que passou por uma artroscopia, disputou nove jogos. O atacante Bruno Rodrigues rescindiu com o clube em julho e disputou sete jogos. O veterano Eder é outro que ainda pode deixar o clube.
Os outro quatro jogadores que chegaram no ano passado farão parte do elenco comandado por Rogério Ceni. São eles: Miranda, Rigoni e Jonathan Calleri.
Crédito: OmeiaBenítezsedespediurecentementedoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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