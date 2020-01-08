São Paulo libera Hudson para acertar com o Fluminense

São Paulo e Fluminense se acertaram e Hudson trocará de tricolor em 2020 Crédito: Marcello Zambrana/AGIF

O São Paulo liberou o volante Hudson da reapresentação do elenco, nesta quarta-feira, para que ele finalize sua negociação com o Fluminense. O jogador de 31 anos, cujo contrato com o São Paulo foi renovado em março do ano passado e vai até o fim de 2021, deve ir por empréstimo para as Laranjeiras.

Hudson estava sem espaço no meio de campo do São Paulo. Fernando Diniz até tinha a ideia de utilizá-lo como zagueiro, mas o próprio atleta não se animou com essa possibilidade - ele não abre mão de ser volante, tanto que no início da temporada, quando era titular da lateral direita, já havia pedido a Cuca para brigar por vaga em sua posição de origem.

Ainda não há confirmação sobre a divisão de salários - inicialmente, o Fluminense gostaria que o São Paulo arcasse com parte dos vencimentos de Hudson para conseguir fazer a contratação. Mas, de qualquer forma, a saída dele ajudará a diretoria tricolor a aliviar a folha salarial, uma meta do clube em 2020.