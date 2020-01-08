São Paulo libera Hudson para acertar com o Fluminense

O São Paulo liberou o volante Hudson da reapresentação do elenco, nesta quarta-feira, para que ele finalize sua negociação com o Fluminense. O jogador de 31 anos, cujo contrato com o São Paulo foi renovado em março do ano passado e vai até o fim de 2021, deve ir por empréstimo para as Laranjeiras.
Hudson estava sem espaço no meio de campo do São Paulo. Fernando Diniz até tinha a ideia de utilizá-lo como zagueiro, mas o próprio atleta não se animou com essa possibilidade - ele não abre mão de ser volante, tanto que no início da temporada, quando era titular da lateral direita, já havia pedido a Cuca para brigar por vaga em sua posição de origem.
Ainda não há confirmação sobre a divisão de salários - inicialmente, o Fluminense gostaria que o São Paulo arcasse com parte dos vencimentos de Hudson para conseguir fazer a contratação. Mas, de qualquer forma, a saída dele ajudará a diretoria tricolor a aliviar a folha salarial, uma meta do clube em 2020.
Contratado pelo São Paulo em 2014, Hudson soma 198 jogos e seis gols pelo clube. Na última, entrou em campo 34 vezes e fez dois gols. No Brasileirão, esteve em 16 dos 38 jogos do Tricolor e balançou a rede na estreia, contra o Botafogo.