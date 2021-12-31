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futebol

São Paulo libera atacante Pablo para acertar com o Ceará

Segundo Robinson de Castro, presidente do Ceará, a decisão está nas mãos do atleta...
LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2021 às 17:50

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 17:50

O atacante Pablo, do São Paulo, pode ter seu futuro definido em breve. O presidente do Ceará, Robinson de Castro, declarou que o clube paulista já deu o ok para a proposta apresentada pelo Vozão, que pagaria o salário do jogador de forma integral, mas ainda aguarda a decisão do jogador para concretizar o negócio.- O São Paulo deu ok e está na mão do atleta. Um ano de empréstimo e pagamento do salário integral, mas não podemos esperar muito. Está dentro de um orçamento estabelecido para 2022 - afirmou Robinson à Rádio Bandeirantes.
A proposta diz respeito a um ano de empréstimo junto ao time paulista e, de acordo com o mandatário, o técnico Tiago Nunes, que já trabalhou com Pablo, ligou para tentar convencê-lo a jogar pelo Ceará na próxima temporada.
- Tiago Nunes falou com ele também. Acho que o Pablo pode fazer um ano maravilhoso no Ceará e voltar a ter aquele interesse que despertou naquela campanha com o Athletico - completou Robinson.
Crédito: OatacantePablofoiliberadoparanegociarcomoCeará(MontagemLance!

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