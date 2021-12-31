São Paulo libera atacante Pablo para acertar com o Ceará

O atacante Pablo, do São Paulo, pode ter seu futuro definido em breve. O presidente do Ceará, Robinson de Castro, declarou que o clube paulista já deu o ok para a proposta apresentada pelo Vozão, que pagaria o salário do jogador de forma integral, mas ainda aguarda a decisão do jogador para concretizar o negócio.- O São Paulo deu ok e está na mão do atleta. Um ano de empréstimo e pagamento do salário integral, mas não podemos esperar muito. Está dentro de um orçamento estabelecido para 2022 - afirmou Robinson à Rádio Bandeirantes.