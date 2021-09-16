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São Paulo leva cerca de R$ 8 milhões na Copa do Brasil, mas deixa de ganhar bolada; veja o valor

Tricolor embolsou quantia considerável, mas deixou de receber mais R$ 7,3 milhões caso se classificasse para às semifinais. Premiação poderia chegar a R$ 56 milhões
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Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 23:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 23:34
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo se despediu da Copa do Brasil após perder para o Fortaleza por 3 a 1, no Castelão, nas quartas de final da competição. Além do prejuízo dentro de campo, fora dele o Tricolor deixou de arrecadar uma quantia que certamente ajudaria os cofres do clube. Caso tivesse passado às semifinais da competição continental, o clube do Morumbi embolsaria mais R$ 7,3 milhões. Se chegasse à final, teria mais duas premiações a receber dependendo do resultado. O vice-campeão leva R$ 23 milhões, enquanto o campeão engorda os cofres com R$ 56 milhões.
Ou seja, caso o São Paulo permanecesse na briga pelo título da Copa do Brasil, estaria em jogo cerca de 63 milhões de reais, juntando a premiação da semifinal com o de um possível título.No entanto, o Tricolor recebeu um bom dinheiro pela sua participação. O clube do Morumbi ganhou R$ 1,7 milhão pela terceira fase, onde começou a competição. Além disso, foram mais R$ 2,7 milhões pela classificação às oitavas de final. Com o avanço às quartas de final, o Tricolor embolsou mais R$ 3,45 milhões.
Ou seja, só na Copa do Brasil, a diretoria do São Paulo recebeu R$ 7,85 milhões com a campanha na competição continental.
Veja a premiação da Copa do Brasil a partir da terceira fase, onde o São Paulo entrou na competição
Terceira fase: R$ 1,7 milhãoOitavas de final: R$ 2,7 milhõesQuartas de final: R$ 3,45 milhõesSemifinais: R$ 7,3 milhõesVice-campeão: R$ 23 milhõesCampeão: R$ 56 milhões
Valor faturado na competição: R$ 7,85 milhões

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