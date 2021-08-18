São Paulo leva cerca de R$ 31 milhões com a Libertadores, mas deixa de ganhar bolada; veja o valor

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O São Paulo se despediu da Libertadores após ser goleado por 3 a 0 pelo Palmeiras, no Allianz Parque, nas quartas de final da competição. Além do prejuízo dentro de campo, fora dele o Tricolor deixou de arrecadar uma quantia que certamente ajudaria os cofres do clube. Caso tivesse passado às semifinais da competição continental, o clube do Morumbi embolsaria mais 2 milhões de dólares (R$ 11,2 milhões). Se chegasse à final, teria mais duas premiações a receber dependendo do resultado. O vice-campeão leva 6 milhões de dólares (R$ 33,6 milhões), enquanto o campeão engorda os cofres com 15 milhões de dólares (R$ 84,1 milhões).

Ou seja, caso o São Paulo permanecesse na briga pelo título da Libertadores, estaria em jogo cerca de 95 milhões de reais, juntando a premiação da semifinal com o de um possível título.

TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

GALERIA> Vai vender alguém? Veja o valor de mercado dos jogadores do São PauloNo entanto, o Tricolor recebeu um bom dinheiro pela sua participação. O clube do Morumbi ganhou US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões) por mando (3 vezes), totalizando R$ 16,8 milhões. Além disso, foram mais 1,05 milhão de dólares (R$ 5,9 milhões) pela classificação às oitavas de final. Com o avanço às quartas de final, o Tricolor embolsou mais 1,5 milhão de dólares (R$ 8,4 milhões).

Ou seja, só na Libertadores, a diretoria do São Paulo recebeu 31,1 milhões de reais com a campanha na competição continental.

Premiação da LibertadoresFase de grupos – US$ 1 milhão por partida como mandante, 3 no total (R$ 5,6 milhões, R$ 16,8 milhões no total)Oitavas de final – US$ 1,05 milhão (R$ 5,9 milhões)Quartas de final – US$ 1,5 milhão (R$ 8,4 milhões)Semifinais – US$ 2 milhões (R$ 11,2 milhões)Vice-campeão – US$ 6 milhões (R$ 33,6 milhões)Campeão – US$ 15 milhões (R$ 84,1 milhões)