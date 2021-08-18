Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo leva cerca de R$ 31 milhões com a Libertadores, mas deixa de ganhar bolada; veja o valor
futebol

São Paulo leva cerca de R$ 31 milhões com a Libertadores, mas deixa de ganhar bolada; veja o valor

Tricolor embolsou quantia considerável, mas deixou de receber mais 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11,2 milhões). Premiação poderia chegar a R$ 95 milhões...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 08:00
Crédito: AFP
O São Paulo se despediu da Libertadores após ser goleado por 3 a 0 pelo Palmeiras, no Allianz Parque, nas quartas de final da competição. Além do prejuízo dentro de campo, fora dele o Tricolor deixou de arrecadar uma quantia que certamente ajudaria os cofres do clube. Caso tivesse passado às semifinais da competição continental, o clube do Morumbi embolsaria mais 2 milhões de dólares (R$ 11,2 milhões). Se chegasse à final, teria mais duas premiações a receber dependendo do resultado. O vice-campeão leva 6 milhões de dólares (R$ 33,6 milhões), enquanto o campeão engorda os cofres com 15 milhões de dólares (R$ 84,1 milhões).
Ou seja, caso o São Paulo permanecesse na briga pelo título da Libertadores, estaria em jogo cerca de 95 milhões de reais, juntando a premiação da semifinal com o de um possível título.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Vai vender alguém? Veja o valor de mercado dos jogadores do São PauloNo entanto, o Tricolor recebeu um bom dinheiro pela sua participação. O clube do Morumbi ganhou US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões) por mando (3 vezes), totalizando R$ 16,8 milhões. Além disso, foram mais 1,05 milhão de dólares (R$ 5,9 milhões) pela classificação às oitavas de final. Com o avanço às quartas de final, o Tricolor embolsou mais 1,5 milhão de dólares (R$ 8,4 milhões).
Ou seja, só na Libertadores, a diretoria do São Paulo recebeu 31,1 milhões de reais com a campanha na competição continental.
Premiação da LibertadoresFase de grupos – US$ 1 milhão por partida como mandante, 3 no total (R$ 5,6 milhões, R$ 16,8 milhões no total)Oitavas de final – US$ 1,05 milhão (R$ 5,9 milhões)Quartas de final – US$ 1,5 milhão (R$ 8,4 milhões)Semifinais – US$ 2 milhões (R$ 11,2 milhões)Vice-campeão – US$ 6 milhões (R$ 33,6 milhões)Campeão – US$ 15 milhões (R$ 84,1 milhões)
Negrito: quantia que o São Paulo já recebeu na competição

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados