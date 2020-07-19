São Paulo lança série sobre Juanfran, que renovará, ao menos, até fevereiro

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo lança, neste domingo, uma série especial na SPFCTV sobre o carismático Juanfran, que está prestes a completar um ano de clube e conquistou muito mais do que a admiração pelo seu profissionalismo em campo. Com contrato até dezembro de 2020, ele vai renovar até o fim da temporada, em fevereiro de 2021, mas a intenção é estender esse vínculo por mais tempo, principalmente pela sua adaptação ao Brasil e ao Tricolor.

Em vídeo publicado nas redes sociais são-paulinas, é possível ver alguns trechos da série que começa a ir ao ar neste domingo, às 19h, com exclusividade no Facebook Watch, e terá mais dois episódios, no mesmo horário, segunda e terça. Nas imagens do trailer, que explora o jeito "boa praça" e cômico do espanhol, é inegável como ele está adaptado ao clube. Contratado em agosto do ano passado, após deixar o Atlético de Madrid, onde é ídolo, conquistou muitos títulos e fez história, Juanfran se dispôs, aos 34 anos, a encarar uma nova cultura e abraçou essa possibilidade desde o início das negociações, uma vez que foi ele quem demonstrou interesse em atuar pelo São Paulo, apesar de ter propostas de outros centros do futebol mundial.

- O Juanfran é um cara que se dedicou à cultura, ao lugar, à camisa, às pessoas, às relações, então ele está tão de corpo e alma no São Paulo. Ele é praticamente um cara que parece que joga aqui há muito tempo - disse o gerente de futebol Alexandre Pássaro, ao canal Arnaldo e Tironi, no Youtube.

- Eu falei com o diretor do Atlético de Madrid, até para pegar alguma referência, para ver como era e ele me disse "o Juanfran é a melhor pessoa que o futebol me apresentou" e isso resume muito para mim, porque ele é praticamente isso, é um cara que todo mundo gosta muito dele, é uma referência gigantesca, dentro e fora de campo - completou Pássaro.Por conta da pandemia de coronavírus, a temporada 2020 será esticada até fevereiro de 2021 a fim de que todas as datas das competições sejam cumpridas. Dessa forma, com o contrato atual, válido até 31 de dezembro, Juanfran não terminaria o calendário. No entanto, isso será resolvido e o lateral vai ampliar seu vínculo, pelo menos, até fevereiro, segundo o dirigente tricolor.

- O contrato dele vai até dia 31 de dezembro, mas nós vamos renovar enquanto o São Paulo ainda estiver nesta temporada, isso é uma coisa que é certa. Como a gente tem até dia 31 de dezembro, vamos usar uma parte desse prazo para entender se a prorrogação se a gente faz até 28 de fevereiro ou se a gente faz até 31 de dezembro do outro ano, enfim, aí a gente vai entender para fazer alguma coisa já casada - explicou o gerente são-paulino.

A ideia, como dito na frase acima, é estender por mais tempo o contrato do espanhol, por tudo o que envolve sua presença dentro e fora de campo. No entanto, não há pressa para isso, muito por conta dessa sinergia e dessa facilidade no trato com o jogador. Até dezembro, as partes devem manter conversas e entender os planos de cada um para a próxima temporada.

- O futuro do Juanfran é uma coisa que nós vamos conversar com ele, mas seguramente ele termina a temporada, os campeonatos conosco em fevereiro. Isso é indubitável. A nossa dúvida, que a gente precisa dividir com ele, é quais são os planos dele a partir de fevereiro para a gente entender, a partir disso, quais são os nossos. Mas é um cara tão tranquilo, tão inserido na cultura são-paulina e brasileira, uma pessoa que está tão bem aqui, que a gente não se preocupa com pressa, porque a coisa é muito alinhada com ele, é muito diferente - concluiu Alexandre Pássaro ao canal Arnaldo e Tironi, no Youtube.