São Paulo lança segundo uniforme da temporada; veja fotos e detalhes

O São Paulo lançou, na manhã desta sexta-feira (6), seu segundo uniforme de jogo para esta temporada 2022. Assim como o uniforme 1, o modelo faz homenagem aos 30 anos da conquista da Copa Libertadores de 1992, a primeira da história tricolor.

A camisa apresenta faixas mais grossas, nas cores vermelha, branca e preta, que se estendem até as costas. A gola é vermelha, assim como o usado em 1992 e, por fim, no canto inferior direito, foi inserido um patch comemorativo que leva o número 92 em referência ao torneio continental.

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TABELA> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro 2022 O shorts do novo uniforme é preto com listras vermelhas nas laterais. Além disso, os meiões são pretos, com a parte superior com faixas vermelhas e brancas.

Os interessados podem comprar a camisa através do site oficial do clube, no valor de R$ 299,99 nas versões masculina e feminina. A linha infantil custa R$ 249,99.