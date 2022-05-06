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futebol

São Paulo lança segundo uniforme da temporada; veja fotos e detalhes

Nova coleção tricolor é inspirada no primeiro título da Libertadores, em 1992...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 12:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 12:16
O São Paulo lançou, na manhã desta sexta-feira (6), seu segundo uniforme de jogo para esta temporada 2022. Assim como o uniforme 1, o modelo faz homenagem aos 30 anos da conquista da Copa Libertadores de 1992, a primeira da história tricolor.
A camisa apresenta faixas mais grossas, nas cores vermelha, branca e preta, que se estendem até as costas. A gola é vermelha, assim como o usado em 1992 e, por fim, no canto inferior direito, foi inserido um patch comemorativo que leva o número 92 em referência ao torneio continental.
GALERIA> ATUAÇÕES: Jandrei é um dos raros destaques e salva São Paulo de derrota
TABELA> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro 2022 O shorts do novo uniforme é preto com listras vermelhas nas laterais. Além disso, os meiões são pretos, com a parte superior com faixas vermelhas e brancas.
Os interessados podem comprar a camisa através do site oficial do clube, no valor de R$ 299,99 nas versões masculina e feminina. A linha infantil custa R$ 249,99.
Crédito: SãoPaulolançauniforme2(Foto:Reprodução/adidasbrasil

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