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São Paulo lança nova camisa em homenagem aos 30 anos do primeiro título da Libertadores

Uniforme celebra os 30 anos da primeira conquista do campeonato continental...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 10:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 10:51
O São Paulo lançou nesta sexta-feira (11) a nova camisa número um para a temporada. A peça faz homenagem aos 30 anos da primeira conquista da Libertadores, em 1992. O que chama atenção no novo modelo é a gola, que tem listras nas três cores do São Paulo, igual as que foram usadas naquele ano, que também contou com o título do Mundial. Nas faixas preta e vermelha do peito, há mapas dos países sul-americanos. Já na parte inferior, uma etiqueta tem o mapa da América do Sul e o ano de 1992, fazendo nova referência ao título.
Na peça publicitária, a Adidas utilizou grandes jogadores daquela época, como o lateral-direito Cafu e o goleiro Zetti, além de depoimentos de torcedores. Os preços das novas camisas variam de R$ 279,99 no modelo masculino e feminino e R$ 249,99 no modelo infantil. Ela já está sendo vendida no site da Adidas. que inclusive se antecipou ao São Paulo no lançamento.
Crédito: SãoPaulolançounovacamisanestasexta-feira(Foto:Divulgação

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