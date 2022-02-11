São Paulo lança nova camisa em homenagem aos 30 anos do primeiro título da Libertadores

O São Paulo lançou nesta sexta-feira (11) a nova camisa número um para a temporada. A peça faz homenagem aos 30 anos da primeira conquista da Libertadores, em 1992. O que chama atenção no novo modelo é a gola, que tem listras nas três cores do São Paulo, igual as que foram usadas naquele ano, que também contou com o título do Mundial. Nas faixas preta e vermelha do peito, há mapas dos países sul-americanos. Já na parte inferior, uma etiqueta tem o mapa da América do Sul e o ano de 1992, fazendo nova referência ao título.