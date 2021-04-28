São Paulo lança nova camisa de goleiros inspirada na década de 80

O São Paulo, junto com a Adidas, lançou a nova camisa de goleiros para esta temporada. Predominantemente grafite, com detalhes em vermelho, a peça é inspirada em um modelo utilizado por Gilmar Rinaldi na década de 80.
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O ex-goleiro jogou no Tricolor entre 1985 a 1990, sendo um dos destaques na posição do clube. O gaúcho venceu o Campeonato Brasileiro de 1986, o Torneio Rio-São Paulo de 1985 e 1987 e o Campeonato Paulista de 1985, 1987 e 1989 pelo Tricolor.