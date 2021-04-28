Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo lança nova camisa de goleiros inspirada na década de 80

Novo modelo do uniforme tem inspiração no modelo utilizado por Gilmar RInaldi, Estreia da nova camisa deve acontecer contra o Rentistas, nesta quinta-feira, pela Libertadores...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 09:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 09:48
Crédito: Divulgação/Adidas
O São Paulo, junto com a Adidas, lançou a nova camisa de goleiros para esta temporada. Predominantemente grafite, com detalhes em vermelho, a peça é inspirada em um modelo utilizado por Gilmar Rinaldi na década de 80.
No Dia do Goleiro, veja os nomes da posição com mais jogos na história do São Paulo
O ex-goleiro jogou no Tricolor entre 1985 a 1990, sendo um dos destaques na posição do clube. O gaúcho venceu o Campeonato Brasileiro de 1986, o Torneio Rio-São Paulo de 1985 e 1987 e o Campeonato Paulista de 1985, 1987 e 1989 pelo Tricolor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados