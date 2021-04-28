São Paulo lança nova camisa de goleiros inspirada na década de 80

Crédito: Divulgação/Adidas

O São Paulo, junto com a Adidas, lançou a nova camisa de goleiros para esta temporada. Predominantemente grafite, com detalhes em vermelho, a peça é inspirada em um modelo utilizado por Gilmar Rinaldi na década de 80.

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