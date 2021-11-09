São Paulo lança fan token; veja preço e como comprar

O São Paulo começou a venda de seus fan tokens nesta terça-feira (09). 850 mil fan tokens estão sendo vendidos pelo valor de 2 dólares cada (cerca de R$ 10, na cotação atual), pelo site da Socios.com. Esta será a única chance para os torcedores comprarem o fan token do São Paulo pelo preço determinado. O número de fan tokens que cada usuário poderá comprar será limitado para que a maior quantidade possível de torcedores possa aproveitar a oportunidade. Na primeira fase, entre 11h e 13h dessa terça-feira, o limite será de 50 por usuário.
Em caso de disponibilidade dos tokens, a segunda fase acontecerá das 13h01 até às 11h do dia seguinte (10), com o limite subindo para 250 por usuário. Para comprar, o torcedor terá que baixar o aplicativo da socios.com em seu celular, clicar em 'mercado', escolher $SPFC, clicar em comprar e escolher a quantidade de fan tokens desejada.
A primeira enquete, que estará disponível assim que os primeiros fan tokens acabarem, dará aos torcedores do São Paulo a oportunidade de escolher seis frases que serão posicionadas no anel superior do Estádio do Morumbi.
Os compradores do token também poderão testar seu conhecimento no app Socios.com com um quiz sobre a história do São Paulo, com a possibilidade de ganhar camisas autografadas e outros produtos oficiais. Um token será o suficiente para votar em todas as enquetes e participar dos recursos citados,