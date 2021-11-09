São Paulo lança fan token; veja preço e como comprar

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O São Paulo começou a venda de seus fan tokens nesta terça-feira (09). 850 mil fan tokens estão sendo vendidos pelo valor de 2 dólares cada (cerca de R$ 10, na cotação atual), pelo site da Socios.com. Esta será a única chance para os torcedores comprarem o fan token do São Paulo pelo preço determinado. O número de fan tokens que cada usuário poderá comprar será limitado para que a maior quantidade possível de torcedores possa aproveitar a oportunidade. Na primeira fase, entre 11h e 13h dessa terça-feira, o limite será de 50 por usuário.

Em caso de disponibilidade dos tokens, a segunda fase acontecerá das 13h01 até às 11h do dia seguinte (10), com o limite subindo para 250 por usuário. Para comprar, o torcedor terá que baixar o aplicativo da socios.com em seu celular, clicar em 'mercado', escolher $SPFC, clicar em comprar e escolher a quantidade de fan tokens desejada.

A primeira enquete, que estará disponível assim que os primeiros fan tokens acabarem, dará aos torcedores do São Paulo a oportunidade de escolher seis frases que serão posicionadas no anel superior do Estádio do Morumbi.