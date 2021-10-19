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São Paulo lança camisa em alusão a campanha do Outubro Rosa

Em parceria com a Adidas, camisa foi lançada nesta terça-feira e já está sendo comercializada no site oficial do São Paulo e da marca esportiva...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 14:04

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 14:04

Crédito: Divulgação/Adidas
O São Paulo lançou a nova camisa do clube inspirada no movimento do Outubro Rosa, especial do mês de conscientização sobre os cânceres de mama e do colo do útero. As peças custam R$279,99 na versão adulta, e o traje passa a estar disponível a partir deste terça-feira nas lojas e sites oficiais do clube e da Adidas. A camisa é rosa, com listras finas horizontais de cor mais forte, junto ao símbolo do clube. O clube postou nas redes sociais sobre o lançamento do uniforme comemorativo.
- É mais que futebol. É uma torcida que luta sempre e está junta para combater o câncer de mama. Chegou a nova camisa rosa do Tricolor com a Adidas - escreveu o São Paulo em seu Twitter. Não há uma definição sobre a utilização do uniforme em partidas oficiais. Vale ressaltar que o São Paulo lançou, nos últimos meses a nova camisa três, que mistura as cores branca, vermelha e preta em listras horizontais.

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