São Paulo lança camisa em alusão a campanha do Outubro Rosa

O São Paulo lançou a nova camisa do clube inspirada no movimento do Outubro Rosa, especial do mês de conscientização sobre os cânceres de mama e do colo do útero. As peças custam R$279,99 na versão adulta, e o traje passa a estar disponível a partir deste terça-feira nas lojas e sites oficiais do clube e da Adidas. A camisa é rosa, com listras finas horizontais de cor mais forte, junto ao símbolo do clube. O clube postou nas redes sociais sobre o lançamento do uniforme comemorativo.