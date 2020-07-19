São Paulo lança ação para aproximar torcida no retorno do futebol paulista

Crédito: Os preços variam de R$ 79 a R$ 109 e valem para sócios e não sócios (Bruno Ulivieri/Ofotografico

Após quatro meses, a bola voltará a rodar no Campeonato Paulista na próxima quarta-feira. No entanto, por conta do coronavírus no país, isso só será possível com algumas restrições, como a ausência de torcida, por exemplo. Pensando em aproximar os aficionados e os jogadores dentro dos gramados, o São Paulo lançou neste domingo o projeto ‘FotoTorcida’ no estádio do Morumbi, com opções que vão de R$ 79 a R$ 109.

A iniciativa instalará totens em tamanho real dos torcedores nas arquibancadas, ou seja, os são-paulinos poderão “ocupar” as cadeiras do estádio do Morumbi enquanto os jogos sem torcida forem uma realidade. Em parceria com a MS Comunicação Visual, os totens serão produzidos em chapa de poliestireno com impressão digital da foto.

As vendas serão iniciadas na próxima quinta-feira (23) pelo site morumbiparasempre.com.br e ficarão disponíveis até o dia 1º de dezembro de 2020 ou até quando forem permitidas as entradas nos estádios. O totem poderá ser adquirido por R$ 109 (não sócios) ou R$ 79 (sócio-torcedor), com a possibilidade de recebê-lo em sua casa, após o término da ação, por mais R$ 10. Os primeiros totens serão instalados no duelo das quartas de final do Campeonato Paulista.O torcedor poderá escolher entre os setores Tri Libertadores, Tri Mundial e Hexa Brasileiro, que serão personalizados de acordo com cada conquistada. Quem participar, ainda poderá acessar uma plataforma onde será permitido baixar a foto do seu totem instalado, receber informações sobre o estádio, responder a um quiz semanal e mandar mensagens ao elenco.