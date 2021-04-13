futebol

São Paulo lamenta a morte de Ruth, campeã mundial de basquete

Rutão, como era conhecida, torcia para o São Paulo e marcou época na seleção brasileira de basquete na década de 90. Ex-jogadora morre de Covid-19 aos 52 anos de idade...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 14:36

Crédito: Reprodução
O São Paulo usou as redes sociais nesta terça-feira (13), para lamentar a morte da ex-jogadora de basquete Ruth, campeã mundial com a seleção brasileira em 1994 na posição de pivô. Ela faleceu vítima da Covid-19 aos 52 anos.
Na postagem, o Tricolor fez questão de lembrar do amor que Rutão, como era conhecida, tinha pelo clube do Morumbi.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente a morte da são-paulina Ruth Roberta de Souza, a guerreira Rutão, campeã mundial pela seleção feminina de basquete. Nossas condolências e solidariedade aos familiares, amigos e fãs da atleta - escreveu o São Paulo nas redes sociais. Ruth disputou os Jogos Pan-Americanos de Havana, a Olimpíada de Barcelona e foi campeã mundial com a seleção brasileira em 1994.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

