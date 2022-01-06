Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo joga mal, mas vence o CSE-AL na estreia da Copinha

Time comandado por Alex venceu por 2 a 0, com gols de bola parada no segundo tempo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2022 às 21:40

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 21:40

O São Paulo estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com gols de Pedrinho, de pênalti, e Vitinho, de falta, ambos no segundo tempo, o time comandado por Alex venceu por 2 a 0 o CSE-AL, no Anacleto Campanella, em São Caetano. Apesar de ser a primeira partida da equipe na competição, o time paulista teve dificuldade para incomodar o adversário e jogou mal. O primeiro tempo foi fraco, com pouca criatividade e falhas individuais. As principais tentativas do Tricolor eram lançamentos em profundidade.
O duelo seguia sem grandes emoções e só aos 21' é que aconteceu a primeira chance. Facundo aproveitou rebote do cruzamento na área e tentou uma bicicleta, mas pegou mal na bola e não assustou o goleiro Bruno. Aos 33' veio a resposta do CSE. Renê aproveitou cruzamento praticamente na pequena área e cabeceou forte e viu Young fazer boa defesa.Aos 35', o CSE quase se complicou em vacilo do goleiro Bruno com o zagueiro. Caio tentou aproveitar e arriscou por cobertura, mas zaga cortou. No rebote, Facundo testou e a defesa afastou em cima da linha. No final, Pedrinho ainda tentou marcar em cobrança de falta, mas não teve sucesso.
Segundo tempo
Logo no início, aos 5', o São Paulo abriu o marcador com Pedrinho, de pênalti, e com direito a susto. O meia finalizou no meio do gol, o goleiro ficou parado e encostou na bola, mas não conseguiu impedir que ela entrasse. Aos 20', Pedrinho fez bonita jogada individual e tocou para Vitinho, que bateu de esquerda. A bola desviou antes de acertar o travessão e sair.
Aos 34', mais uma bola na rede do Tricolor. Vitinho cobrou a falta na gaveta, sem chances para o goleiro. No final do confronto, o time do Morumbi ainda teve a chance de ampliar o placar. João Adriano cobrou pênalti com força, no canto direito de Bruno, que defendeu bem.
FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 2 X 0 CSE-ALLocal: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano (SP)Data-Hora: 5/1/2022 - 17h30Árbitro: Daiane Muniz dos Santos (SP)Assistentes: Leonardo Augusto Villa (SP) e William Rodrigues Deodato (SP)Público/renda: Não divulgadosCartões amarelos: Beraldo (SPFC), Vinícius (CSE)Gols: Pedrinho (5', 2°T) e Vitinho (34'/2ºT)
SÃO PAULO: Young; Pagé, Luizão (Belém, 38'/2ºT), Beraldo e Patryck; Pablo, Léo (Palmberg, 16'/2ºT)e Pedrinho (Negrucci, 25'/2ºT); Caio (João Adriano, 16'/2ºT), Vitinho e Facundo. Técnico: Alex.
CSE-AL: Bruno, Pedrinho, Vinícius, Gabriel, Adryel (Manoel, 39'/2ºT), Mel, Kiko, Netto, Renê Américo, Buga, Guilherme (Igor, 10'/2ºT). Técnico: Sóstenes Félix.
Crédito: OSãoPauloestrounaCopinhacomvitóriapor2a0sobreoCSE-AL(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados