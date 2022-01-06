São Paulo joga mal, mas vence o CSE-AL na estreia da Copinha

O São Paulo estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com gols de Pedrinho, de pênalti, e Vitinho, de falta, ambos no segundo tempo, o time comandado por Alex venceu por 2 a 0 o CSE-AL, no Anacleto Campanella, em São Caetano. Apesar de ser a primeira partida da equipe na competição, o time paulista teve dificuldade para incomodar o adversário e jogou mal. O primeiro tempo foi fraco, com pouca criatividade e falhas individuais. As principais tentativas do Tricolor eram lançamentos em profundidade.

O duelo seguia sem grandes emoções e só aos 21' é que aconteceu a primeira chance. Facundo aproveitou rebote do cruzamento na área e tentou uma bicicleta, mas pegou mal na bola e não assustou o goleiro Bruno. Aos 33' veio a resposta do CSE. Renê aproveitou cruzamento praticamente na pequena área e cabeceou forte e viu Young fazer boa defesa.Aos 35', o CSE quase se complicou em vacilo do goleiro Bruno com o zagueiro. Caio tentou aproveitar e arriscou por cobertura, mas zaga cortou. No rebote, Facundo testou e a defesa afastou em cima da linha. No final, Pedrinho ainda tentou marcar em cobrança de falta, mas não teve sucesso.

Segundo tempo

Logo no início, aos 5', o São Paulo abriu o marcador com Pedrinho, de pênalti, e com direito a susto. O meia finalizou no meio do gol, o goleiro ficou parado e encostou na bola, mas não conseguiu impedir que ela entrasse. Aos 20', Pedrinho fez bonita jogada individual e tocou para Vitinho, que bateu de esquerda. A bola desviou antes de acertar o travessão e sair.

Aos 34', mais uma bola na rede do Tricolor. Vitinho cobrou a falta na gaveta, sem chances para o goleiro. No final do confronto, o time do Morumbi ainda teve a chance de ampliar o placar. João Adriano cobrou pênalti com força, no canto direito de Bruno, que defendeu bem.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 0 CSE-ALLocal: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano (SP)Data-Hora: 5/1/2022 - 17h30Árbitro: Daiane Muniz dos Santos (SP)Assistentes: Leonardo Augusto Villa (SP) e William Rodrigues Deodato (SP)Público/renda: Não divulgadosCartões amarelos: Beraldo (SPFC), Vinícius (CSE)Gols: Pedrinho (5', 2°T) e Vitinho (34'/2ºT)

SÃO PAULO: Young; Pagé, Luizão (Belém, 38'/2ºT), Beraldo e Patryck; Pablo, Léo (Palmberg, 16'/2ºT)e Pedrinho (Negrucci, 25'/2ºT); Caio (João Adriano, 16'/2ºT), Vitinho e Facundo. Técnico: Alex.

CSE-AL: Bruno, Pedrinho, Vinícius, Gabriel, Adryel (Manoel, 39'/2ºT), Mel, Kiko, Netto, Renê Américo, Buga, Guilherme (Igor, 10'/2ºT). Técnico: Sóstenes Félix.