São Paulo joga mal, leva quatro gols da LDU e se complica na Liberta

A noite de terça-feira do torcedor são-paulino não poderia ser pior. Em Quito, o Tricolor foi derrotado para a LDU, por 4 a 2, com três gols do adversário ainda no primeiro tempo. Para completar a catástrofe ao clube do Morumbi, o River Plate bateu o Binacional, no Peru, por 6 a 0, e abriu vantagem no Grupo D. Com isso, a equipe treinada por Fernando Diniz tem chances mínimas de sobrevivência na Copa Libertadores.
Jogando fora de casa e precisando somar pontos para se manter com boas chances de classificação para a fase mata-mata, o São Paulo até que teve um bom início de jogo contra a LDU, mas rapidamente caiu de rendimento e viu a equipe mandante dominar a partida com facilidade. Em um erro conjunto de Igor Gomes e Hernanes e também se aproveitando dos espaços deixados pela marcação, a equipe de Quito resolveu o confronto em 45 minutos.
TABELA>Veja a classificação dos grupos da Copa Libertadores A derrota deixa o Tricolor na terceira colocação, com apenas quatro pontos ganhos em 12 disputados. O vice-líder River Plate soma sete pontos e tem 11 gols de saldo (contra zero do São Paulo). Na próxima rodada, os comandados de Fernando Diniz encaram a equipe de Buenos Aires, na Argentina. Se não vencer no Monumental de Nuñez, o Tricolor estará virtualmente eliminada da Copa Libertadores.Vexame no primeiro tempo O São Paulo passou um vexame no Equador, sobretudo na etapa inicial. Em 25 minutos, a equipe sofre três gols e perdeu completamente a confiança na partida. O segundo tento da LDU nasceu de um passe na fogueira de Igor Gomes para Hernanes na entrada da área. O time adversário roubou a bola e fez o gol.
Depois, com o Tricolor já desesperado e tentando a todo custo diminuir o marcador, o time da casa acertou um rápido contra-ataque, e deixou Jhojan Julio livre para marcar seu segundo gol na partida e praticamente selar o triunfo da LDU em Quito.
Gols saíram do bancoO primeiro gol do São Paulo foi marcado pelo garoto Brenner, após cruzamento de Paulinho Boia - que quebrou o galho atuando como lateral-direito. Os dois garotos 'Made in Cotia' entraram no intervalo, nas respectivas vagas de Vitor Bueno e Igor Vinícius, e melhoraram o time. O segundo, já na parte final da partida, foi anotado pelo colombiano Tréllez após passe de Brenner.FICHA TÉCNICALDU 4x2 SÃO PAULO
Estádio: Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)Data e horário: 22 de setembro, às 21h3o (de Brasília)Árbitro: Wilmar Roldan (COL)Assistentes: Wilmar Navarro (COL) e Miguel Roldan (URU) Público: Não houveCartões amarelos: Zunino e Piovi (LDU); Rodrigo Nestor (SAO)Cartões vermelhos: -
GOLS: Martínez Borja (20'/1ºT) (1-0); Jhojan Julio (35'/1ºT) (2-0); Jhojan Julio (45'/1ºT) (3-0); Brenner (14'/2ºT) (3-1); Billy Arce (30'/2ºT) (4-1); e Santiago Tréllez (36'/2ºT) (4-2)
LDU (Técnico: Pablo Repetto)Gabbarini; Perlaza, Guerra, Corozo e Cruz (Ayala, aos 16'/2ºT); Piovi (Alcívar, aos 33'/2ºT), Villaruel, Zunino (Billy Arce, aos 7'/2ºT) e Jhojan Julio; Muñoz (Quintero, aos 16'/2ºT) e Martínez Borja (Medina, aos 34'/2ºT).
SÃO PAULO (Técnico: Fernando Diniz)Tiago Volpi; Igor Vinícius (Paulinho Boia, no intervalo), Diego, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê (Rodrigo Nestos, aos 26'/2ºT), Gabriel Sara, Hernanes (Helinho, aos 26'/2ºT) e Igor Gomes; Vitor Bueno (Brenner, no intervalo) e Pablo (Santiago Tréllez, aos 26'/2ºT).