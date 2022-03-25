São Paulo já vendeu 15 mil ingressos para clássico contra o Corinthians; saiba como comprar

O São Paulo iniciou nesta sexta-feira (25) as vendas de ingressos para clássico contra o Corinthians, em partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista. O jogo será neste domingo (27), às 16h, no estádio do Morumbi. Os sócio-torcedores tiveram privilégio e conseguiram comprar os ingressos antes. Em uma hora, já haviam sido vendidos para 15 mil torcedores. - Já são 15 mil ingressos vendidos para a semifinal do Paulistão apenas para sócios torcedores! Essa #TorcidaQueConduz representa demais! A prioridade de compra vai até às 14h, ainda dá tempo de fazer a sua associação e garantir sua entrada para domingo. Vamos lotar o Morumbi - escreveu o São Paulo em suas redes sociais.