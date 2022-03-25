São Paulo já vendeu 15 mil ingressos para clássico contra o Corinthians; saiba como comprar

O São Paulo iniciou nesta sexta-feira (25) as vendas de ingressos para clássico contra o Corinthians, em partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista. O jogo será neste domingo (27), às 16h, no estádio do Morumbi. Os sócio-torcedores tiveram privilégio e conseguiram comprar os ingressos antes. Em uma hora, já haviam sido vendidos para 15 mil torcedores. - Já são 15 mil ingressos vendidos para a semifinal do Paulistão apenas para sócios torcedores! Essa #TorcidaQueConduz representa demais! A prioridade de compra vai até às 14h, ainda dá tempo de fazer a sua associação e garantir sua entrada para domingo. Vamos lotar o Morumbi - escreveu o São Paulo em suas redes sociais.
A partir das 14h, desta sexta-feira (25), foram abertas as vendas para a torcida do São Paulo. Com 100% de capacidade no Morumbi, todos os presentes no Majestoso deverão apresentar carteira de vacinação completa ou teste (antígeno ou PCR), feito até 48 horas antes.TABELA> Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosConfira maiores informações sobre a venda de ingressos:A venda de ingressos é feita exclusivamente pelo site spfc.totalacesso.com. Não há venda de ingressos em bilheterias.ARQUIBANCADAS
Arquibancada Norte – Setor Popular (Amarela) > R$ 20 / R$ 10 (meia)Arquibancada Sul (Laranja) > R$ 50 / R$ 25 (meia)Arquibancada Bitso Leste (Azul) > R$ 80 / R$ 40 (meia)Arquibancada Oeste (Vermelha) > R$ 80 / R$ 40 (meia) Arquibancada Oeste II (Vermelha) > R$ 80 / R$ 40 (meia)
CADEIRAS SUPERIORES
Cadeira Superior Norte (Amarela) > R$ 150 / R$ 75 (meia) Cadeira Superior Sul (Laranja) > R$150 / R$ 75 (meia) Cadeira Superior Sul Premium (Laranja) > R$ 150 / R$ 75 (meia)
Cadeira Especial Leste (Azul) > R$ 200 / R$ 100 (meia)Cadeira Especial Oeste (Vermelha) > R$ 200 / R$ 100 (meia)
CADEIRAS TÉRREAS
Cadeira Térrea Bitso Leste (Azul) > R$ 150 / R$ 75 (meia)Cadeira Térrea Oeste (Vermelha) > R$ 150 / R$ 75 (meia)
CAMAROTESCorporativo (Empresas) > R$ 80A compra deve ser feita direto com os camarotes (contatos ao final deste informativo).