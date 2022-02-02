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futebol

São Paulo já utilizou jovens da base em todos os setores neste Paulistão

Na defesa, Diego Costa e Welington atuaram, enquanto no meio, Nestor, Pablo Maia e Gabriel Sara tiveram chances. Já no ataque, Caio e Marquinhos somam minutos no estadual...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 16:00
O São Paulo vem utilizando o Campeonato Paulista como teste para jogadores revelados na base. Alguns deles já estão no elenco profissional a mais tempo, enquanto outros encaram a primeira oportunidade no time de cima, comandado por Rogério Ceni. + Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022
O treinador, inclusive, utilizou garotos revelados em Cotia em todos os setores nas duas primeiras rodadas do estadual. Na defesa, o zagueiro Diego Costa, titular contra Guarani e Ituano e o lateral-esquerdo Welington, que começou a partida contra o Galo de Itu, ganharam oportunidades.
Já no meio também teve novidades. Uma delas foi Pablo, que fez grande Copa São Paulo e entrou na segunda etapa contra o Ituano. Além dele, outros jogadores revelados na base também atuaram, mas que estão no profissional a mais tempo, como Rodrigo Nestor e Gabriel Sara.Já no ataque, os garotos revelados na base que estão sendo utilizados no Paulistão são Caio e Marquinhos. O primeiro foi destaque do Tricolor na Copinha e estrou nos profissionais ao entrar no segundo tempo diante do Ituano, no empate sem gols. Já Marquinhos faz parte do elenco de cima desde a temporada passada.
Crédito: SãoPaulovemutilizandojovensdabasenoPaulistão(Foto:AndersonRodrigues/Saopaulofc.net

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