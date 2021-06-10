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futebol

São Paulo já ultrapassou R$ 4 mi de premiação na Copa do Brasil

Classificação sobre o 4 de Julho fez o Tricolor embolsar mais R$ 2,7 milhões. Equipe já tinha recebido R$ 1,7 mi pela disputa da terceira fase do mata-mata nacional...

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 12:00
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo vê a Copa do Brasil como uma competição em que pode conquistar mais um título na temporada e também uma forma de encher os cofres do clube. Tanto que a equipe já embolsou cerca de R$ 4,4 milhões desde o começo da disputa.
VOCÊ QUE MANDA! QUEM VOCÊ ESCALARIA COMO TITULAR? PABLO OU EDER?
Depois da vitória sobre o 4 de Julho-PI e a consequente classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo recebeu mais R$ 2,7 milhões. Vale lembrar que o clube já tinha embolsado R$ 1,7 mi somente pela disputa da terceira fase do torneio.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Além da busca pelo título, o único dos grandes troféus que o São Paulo não tem, a premiação da Copa do Brasil também é levado em conta até por causa da crise financeira em que o clube está. O torneio pode render até R$ 71 milhões ao clube em caso de título. A cada fase, as premiações aumentam.
Nas quartas de final, R$ 3,45 milhões são repassados aos clubes que disputa. A semifinal paga R$ 7,3 milhões. Caso o São Paulo chegue à final, irá receber R$ 23 milhões se for vice-campeão, ou R$ 56 milhões se for o vencedor do troféu.
VEJA AS PREMIAÇÕES DA COPA DO BRASILTerceira Fase: R$ 1,7 milhõesOitavas de final: R$ 2,7 milhõesQuartas de final: R$ 3,45 milhõesSemifinais: R$ 7,3 milhõesVice-campeão: R$ 23 milhõesCampeão: R$ 56 milhões

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