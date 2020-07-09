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futebol

São Paulo intensifica pré-temporada e se prepara para 6 jogos em 18 dias

Elenco está em Cotia desde a tarde de quarta-feira e terá três dias seguidos de atividades em dois períodos. Veja o caminho que precisa ser trilhado até o título do Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 11:00

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo inicia nesta quinta-feira a terceira fase de sua nova pré-temporada: após uma semana de avaliações físicas e mais uma de trabalhos com bola no CT da Barra Funda, o elenco se concentrou em Cotia e vai intensificar os trabalhos físicos, técnicos e táticos de olho no retorno do Paulistão, que agora tem data: 22 de julho.
O retiro no CT das categorias de base deve se estender até o fim da semana que vem. Já está definido que haverá atividades em dois períodos quinta, sexta e sábado e apenas pela manhã no domingo. O restante da programação ainda não foi confirmado.
O São Paulo tenta preparar o seu elenco da melhor maneira possível para a maratona que será necessário encarar na busca pelo título paulista: se chegar à final, serão seis partidas em 18 dias, sendo quatro de mata-mata. As datas deverão ser as seguintes:
22/7 - quarta - penúltima rodada da primeira fase São Paulo x Red Bull Bragantino - Morumbi
26/7 - domingo - última rodada da primeira faseGuarani x São Paulo - local a definir*
29/7 - quarta - quartas de final
2/8 - domingo - semifinal
5/8 - quarta - final
8/8 - sábado - final

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