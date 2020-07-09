São Paulo intensifica pré-temporada e se prepara para 6 jogos em 18 dias

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo inicia nesta quinta-feira a terceira fase de sua nova pré-temporada: após uma semana de avaliações físicas e mais uma de trabalhos com bola no CT da Barra Funda, o elenco se concentrou em Cotia e vai intensificar os trabalhos físicos, técnicos e táticos de olho no retorno do Paulistão, que agora tem data: 22 de julho.

O retiro no CT das categorias de base deve se estender até o fim da semana que vem. Já está definido que haverá atividades em dois períodos quinta, sexta e sábado e apenas pela manhã no domingo. O restante da programação ainda não foi confirmado.

O São Paulo tenta preparar o seu elenco da melhor maneira possível para a maratona que será necessário encarar na busca pelo título paulista: se chegar à final, serão seis partidas em 18 dias, sendo quatro de mata-mata. As datas deverão ser as seguintes:

22/7 - quarta - penúltima rodada da primeira fase São Paulo x Red Bull Bragantino - Morumbi

26/7 - domingo - última rodada da primeira faseGuarani x São Paulo - local a definir*

29/7 - quarta - quartas de final

2/8 - domingo - semifinal

5/8 - quarta - final