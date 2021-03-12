São Paulo inscreve mais quatro jogadores da base no Paulistão

Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net

O São Paulo inscreveu mais quatro jogadores da base no Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo Gabriel Rodrigues, o zagueiro Luizão, o meia Talles Costa e o atacante Vitinho foram inscritos na lista B do Tricolor e já podem ser utilizados pelo técnico Hernán Crespo.

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Válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista, a partida será disputada no interior paulista, às 16h30, horário de Brasília, desde sábado (13). Galeano, Rodrigo Nestor e Welington são outros jovens da base que estão na lista B do São Paulo, que não tem limites de inscritos.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 O São Paulo está com a lista A de inscritos no Campeonato Paulista praticamente completa. Com as iminentes chegadas do lateral Orejuela e do zagueiro Miranda, 25 jogadores serão inscritos nesta listagem, e restaria somente uma vaga para o estadual.

Com o prazo de inscrição se encerrando no dia nove de abril, ou seja, exatamente daqui a um mês, o Tricolor segue em busca de reforços para compor o elenco de Hernán Crespo. Nomes como o volante Gabriel Neves e o atacante Borré, esse último menos provável, são monitorados pela diretoria.