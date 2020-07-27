São Paulo inscreve Gonzalo no lugar de jovem da base para o Paulistão

O uruguaio Gonzalo Carneiro foi inscrito nesta segunda-feira pelo São Paulo para os mata-matas do Campeonato Paulista. Ele entrou no lugar do também atacante Galeano, paraguaio da equipe sub-20 que não faz parte do elenco profissional. Os clubes podem fazer até quatro alterações na lista da primeira fase.
Galeano estava na lista A por não ter tempo de clube suficiente para integrar a lista da base, que é ilimitada. Ele foi relacionado para a partida contra o Botafogo-SP, mas não chegou a ser promovido por Fernando Diniz. Já Gonzalo Carneiro foi reintegrado ao elenco profissional após cumprir um ano de suspensão por uso de doping. A pena era de dois anos, mas caiu pela metade em julgamento realizado durante a paralisação do Estadual durante a pandemia. Sua última partida foi o empate sem gols com o Corinthians, no Morumbi, na ida da final do Paulistão de 2019.
Ele não foi inscrito antes porque, para os dois jogos finais da primeira fase, a Federação Paulista só permitiu que os clubes substituíssem atletas sem contrato. No São Paulo, a única vaga aberta na lista principal era a de Antony, vendido ao Ajax. Paulinho Boia foi o escolhido para substituí-lo.
O São Paulo encara o Mirassol às 19h de quarta-feira, no Morumbi, em busca de uma vaga na semifinal.
Lista principal do São Paulo:
Goleiros: Tiago Volpi, Júnior, Lucas PerriLaterais: Igor Vinícius, Juanfran, Léo, ReinaldoZagueiros: Anderson Martins, Bruno Alves, ArboledaMeio-campistas: Hernanes, Daniel Alves, Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes, Luan, ShaylonAtacantes: Pato, Gonzalo, Paulinho Boia, Brenner, Everton, Toró, Pablo, Tréllez e Vitor Bueno
Lista da base:
Goleiros: Arthur, Eduardo, Felipe, Matheus Cunha, Thiago CoutoZagueiros: Diego, Luizão, Walce, FassonLaterais: Lucas Sena, Welington, Anilson, Patryck, Gabriel RodriguesMeio-campistas: Antonio Falcão, Danilo Mendes, Ed Carlos, Gabriel Sara, Gabriel Falcão, JP Iseppe, Pajé, Marcos Júnior, Pedrinho, Rodrigo Nestor, Talles Costa, Victor HugoAtacantes: Danilo Gomes, Cachoeira, Helinho, João Adriano, Juan, Kevin, Marquinhos, Paulinho, Talles Wander, Taylor, Vitinho