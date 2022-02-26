São Paulo inscreve dupla da base no Campeonato Paulista

O São Paulo inscreveu mais dois jogadores na lista A do Campeonato Paulista, completando assim os 26 atletas até a primeira fase do estadual. Os incritos foram o goleiro Lorenzo e o lateral-direito Nathan. Lorenzo precisou ser inscrito na primeira lista pois tem contrato com o São Paulo há menos de 12 meses, um dos critérios para que ele entrasse na Lista B, utilizada para jogadores da base e sem limite de inscrições. Já Nathan foi colocado na lista A por opção do clube.
O São Paulo só poderá realizar trocas nessa lista a partir da segunda fase, caso se classifique. Para as quartas de final são permitidas quatro trocas na relação. Vale ressaltar que na última sexta-feira, o Tricolor havia inscrito o novo contratado Andrés Colorado.
Lista AAlissonAndres ColoradoArboledaDiego CostaEderEmiliano RigoniGabrielGabriel SaraIgor GomesIgor ViníciusJandreiJonas ToróJonathan CalleriLeoLorenzoLuanLucianoMirandaNikãoNathanPatrickRafinhaReinaldoRodrigo NestorTiago VolpiThiago Couto
LISTA BCaioJoão MoreiraJuanLucas BeraldoMarquinhosPablo MaiaTalles CostaWelington