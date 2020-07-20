São Paulo inscreve Boia no Paulista; Gonzalo deve entrar no mata-mata

O São Paulo inscreveu o atacante Paulinho Boia na vaga de Antony para os dois últimos jogos da primeira fase do Paulistão, que recomeça para o clube na quinta-feira, às 20h, contra o Red Bull Bragantino, no Morumbi. Essa era a única vaga disponível na lista A, já que a Federação Paulista só permite que sejam substituídos atletas que não têm mais contrato.
Como o LANCE! mostrou, Paulinho Boia tem sido testado frequentemente como reserva imediato de Pablo, que herdou a vaga de Antony na equipe titular. Reintegrado após empréstimos a Portimonense e São Bento, ele hoje está à frente de Gonzalo Carneiro na preferência de Fernando Diniz.O uruguaio, de volta à rotina após cumprir um ano de suspensão por uso de doping, não foi inscrito para esta primeira fase, mas tem boas chances de ser incluído nos mata-matas, quando são permitidas quatro alterações.
O mais provável é que ele entre na vaga de Galeano, atacante paraguaio que disputou a Copinha deste ano e não faz parte do elenco principal. Ele está na lista A porque, apesar de ter idade, não tem o tempo de clube necessário para integrar a lista da base.
Já Paulinho Boia, embora revelado em Cotia, não foi colocado na lista da base, e sim na principal, por não ter a idade necessária. Ele nasceu em 1998, sendo que o regulamento permite apenas atletas nascidos de 1999 em diante nesta relação, que não tem limite de jogadores.
Lista principal do São Paulo:
Goleiros: Tiago Volpi, Júnior, Lucas PerriLaterais: Igor Vinícius, Juanfran, Léo, ReinaldoZagueiros: Anderson Martins, Bruno Alves, ArboledaMeio-campistas: Hernanes, Daniel Alves, Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes, Luan, ShaylonAtacantes: Pato, Galeano, Paulinho Boia, Brenner, Everton, Toró, Pablo, Tréllez e Vitor Bueno
Lista da base:
Goleiros: Arthur, Eduardo, Felipe, Matheus Cunha, Thiago CoutoZagueiros: Diego, Luizão, Walce, FassonLaterais: Lucas Sena, Welington, Anilson, Patryck, Gabriel RodriguesMeio-campistas: Antonio Falcão, Danilo Mendes, Ed Carlos, Gabriel Sara, Gabriel Falcão, JP Iseppe, Pajé, Marcos Júnior, Pedrinho, Rodrigo Nestor, Talles Costa, Victor HugoAtacantes: Danilo Gomes, Cachoeira, Helinho, João Adriano, Juan, Kevin, Marquinhos, Paulinho, Talles Wander, Taylor, Vitinho