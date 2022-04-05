São Paulo inscreve 42 jogadores para a Sul-Americana; veja os nomes

O São Paulo divulgou a lista de inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana, competição em que o clube estreia nesta quinta-feira (07), às 21h30, diante do Ayacucho-PER. Apesar da lista poder contar com 50 atletas, apenas 42 jogadores foram inscritos pelo São Paulo. Sendo assim, o Tricolor deixou oito vagas em aberto. A lista tricolor conta com oito jovens jogadores do CFA Laudo Natel, que ficarão à disposição do time principal: Luizão, Petri, Léo Silva, Maioli, Rokenedy, Luizinho, Palmberg e Rodrigo.