São Paulo inscreve 42 jogadores para a Sul-Americana; veja os nomes

O São Paulo divulgou a lista de inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana, competição em que o clube estreia nesta quinta-feira (07), às 21h30, diante do Ayacucho-PER. Apesar da lista poder contar com 50 atletas, apenas 42 jogadores foram inscritos pelo São Paulo. Sendo assim, o Tricolor deixou oito vagas em aberto. A lista tricolor conta com oito jovens jogadores do CFA Laudo Natel, que ficarão à disposição do time principal: Luizão, Petri, Léo Silva, Maioli, Rokenedy, Luizinho, Palmberg e Rodrigo.
Como a competição permite apenas numeração de 1 a 50, o goleiro Jandrei (93) utilizará a camisa 19, enquanto o meio-campista Patrick (88) será o dono do número 3.VEJA A LISTA COMPLETA DOS INSCRITOS DO SÃO PAULO PARA A SUL-AMERICANA
1-Tiago Volpi2-Igor Vinícius3-Patrick4-Diego Costa5-Arboleda6-Reinaldo7-Rigoni8-Luan9-Calleri10-Nikão11-Luciano12-Alisson13-Rafinha15-Gabriel Neves16-Léo17-Marquinhos19-Jandrei20-Andrés Colorado21-Gabriel Sara22-Miranda23-Eder25-Nestor26-Igor Gomes29-Pablo Maia30-Moreira31-Juan32-Luizão33-Caio34-Welington35-Beraldo36-Petri37-Talles Costa38-Léo Silva39-Maioli40-Thiago Couto41-Rokenedy42-Luizinho43-Palmberg44-Toró45-Nathan47-Rodriguinho50-Young