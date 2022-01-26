São Paulo inscreve 23 jogadores para o Paulista; três vagas ficam abertas; veja lista

O São Paulo inscreveu 23 atletas na lista A para a disputa do Campeonato Paulista. Restaram três vagas para a primeira fase da competição, o que pode significar que o clube ainda trabalha no mercado para novas contratações, ou alguma 'oportunidade' de negócio. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

Além da lista A, o Tricolor também inscreveu sete jogadores na lista B, formada por jogadores da base e que tem número ilimitado de jogadores. Nesta lista, estão atletas que se destacaram na Copinha, como o atacante Caio, o volante Pablo, além de Juan, que já fez a pré-temporada com o time profissional.

A lista principal está sem novidades. O clube conseguiu inscrever todos os cinco reforços: o goleiro Jandrei, o lateral Rafinha, os meias Alisson e Patrick e o meia-atacante Nikão. Além disso, Pablo e Vitor Bueno, que estão de saída, não foram inscritos. Todos estão aptos para a estreia contra o Guarani, nesta quinta-feira (27), às 21h30, em Campinas. Segundo o regulamento, o São Paulo pode completar a lista de inscritos até o dia 25 de fevereiro. Depois, poderá fazer quatro trocas para os mata-matas.

Lista AGoleiros - Volpi, Jandrei e Couto Laterais - Igor Vinicius, Rafinha e ReinaldoZagueiros - Arboleda, Diego, Léo e Miranda Meio-campistas - Luan, Neves, Nestor, Sara, Igor Gomes, Patrick, Alisson e Nikão Atacantes - Éder, Rigoni, Toró, Luciano, Calleri

Lista B (Sem limite de jogadores)

Wellington, Caio, Moreira, Juan Santos, Beraldo, Marquinhos e Pablo Maia.