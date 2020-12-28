Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo inicia última semana do ano pensando em 'decisão'

Tricolor tem jogo decisivo diante do Grêmio na próxima quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. Fernando Diniz usará treinamentos para definir substituto de Reinaldo, suspenso...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo começa a última semana do ano cercado de expectativas. Com uma campanha excelente no Campeonato Brasileiro, líder com 56 pontos, a sete do vice-líder Atlético-MG, a fase do Tricolor pode ser considerada a melhor dos últimos anos.
No entanto, mesmo com 2020 chegando ao final, os comandados de Fernando Diniz ainda tem uma decisão pela frente. A equipe enfrenta o Grêmio, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, às 21h30, no Morumbi, precisando vencer por ter perdido a ida por 1 a 0. E a comissão técnica terá um problema para escalar a equipe. Um dos principais jogadores na temporada, o lateral-esquerdo Reinaldo está suspenso e não joga diante dos gaúchos. A tendência é de que Léo seja escaldo em seu lugar. Outra possibilidade é Diniz escalar o meia Tchê-Tchê, que já atuou nessa posição em algumas partidas.
- Acho que o desafio maior foi se fortalecer internamente quando parecia que estava ruindo o mundo. Essa foi a maior grandeza do time. Essa máquina de triturar todo mundo. Aqui conseguimos nos juntar cada vez mais e tirar o melhor de cada um. Mostramos que temos um elenco forte. Quem saiu, voltou bem. Temos um elenco curto, mas muito comprometido. Tem menos jogador e mais time. O grande salto foi a construção nos momentos difíceis, foi um time que se mostrou muito resiliente - afirmou Diniz em coletiva depois da vitória contra o Fluminense, por 2 a 1, pelo Brasileirão.
Portanto, o ano pode estar acabando, mas ainda reserva muitas emoções ao torcedor são-paulino, que espera ansiosamente chegar a segunda final de sua história na Copa do Brasil, buscando o título inédito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Derrota em dose dupla: o governo Lula virou "refém" do Congresso?
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Olha elaaa... a fórmula secreta de Ana Paula Renault
Jorge Messias durante sabatina no Senado Federal por vaga no STF
Rejeição de Messias abre caminho para uma mulher no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados