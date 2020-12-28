São Paulo inicia última semana do ano pensando em 'decisão'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo começa a última semana do ano cercado de expectativas. Com uma campanha excelente no Campeonato Brasileiro, líder com 56 pontos, a sete do vice-líder Atlético-MG, a fase do Tricolor pode ser considerada a melhor dos últimos anos.

No entanto, mesmo com 2020 chegando ao final, os comandados de Fernando Diniz ainda tem uma decisão pela frente. A equipe enfrenta o Grêmio, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, às 21h30, no Morumbi, precisando vencer por ter perdido a ida por 1 a 0. E a comissão técnica terá um problema para escalar a equipe. Um dos principais jogadores na temporada, o lateral-esquerdo Reinaldo está suspenso e não joga diante dos gaúchos. A tendência é de que Léo seja escaldo em seu lugar. Outra possibilidade é Diniz escalar o meia Tchê-Tchê, que já atuou nessa posição em algumas partidas.

- Acho que o desafio maior foi se fortalecer internamente quando parecia que estava ruindo o mundo. Essa foi a maior grandeza do time. Essa máquina de triturar todo mundo. Aqui conseguimos nos juntar cada vez mais e tirar o melhor de cada um. Mostramos que temos um elenco forte. Quem saiu, voltou bem. Temos um elenco curto, mas muito comprometido. Tem menos jogador e mais time. O grande salto foi a construção nos momentos difíceis, foi um time que se mostrou muito resiliente - afirmou Diniz em coletiva depois da vitória contra o Fluminense, por 2 a 1, pelo Brasileirão.