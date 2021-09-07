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São Paulo inicia última semana de treinos antes de voltar aos gramados

Tricolor inicia, nesta terça-feira (7), a última sequência de treinos antes do fim do período sem jogos. São Paulo volta a campo no domingo (12), contra o Fluminense...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 08:00
Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC
O São Paulo tem uma semana importante pela frente. Com o fim do período sem jogos se aproximando, o clube inicia, nesta terça-feira (7), os últimos treinos antes de voltar aos gramados. Com cinco dias para fazer as últimas alterações e os aperfeiçoamentos, o Tricolor volta a jogar no domingo (12).CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Na última segunda-feira (6), parte do elenco já se reapresentou. Os jogadores recém-chegados ao clube fizeram atividades físicas ao lado de Rigoni, Pablo e Benítez, visando aprimorar a forma física e recuperar o ritmo de jogo.
Além deles, Arboleda, Welington, William e Marquinhos deram sequência aos seus tratamentos de lesões. Os quatro jogadores seguem em recuperação.
Nesta terça-feira (7), o restante do elenco se juntará a esses jogadores e darão início a uma sequência de cinco dias de treinos para ajustar os últimos detalhes antes da volta aos jogos.
O São Paulo volta com duas partidas importantes logo de cara. No domingo (12), às 20h30, o time encara o Fluminense, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto direto na parte de baixo da tabela.Na próxima quarta-feira (15), o time joga novamente fora de casa, na Arena Castelão, contra o Fortaleza. O confronto decide quem se classificará para a semifinal da Copa do Brasil. O primeiro jogo, no Morumbi, terminou em 2 a 2, logo, quem vencer se classificará e o empate leva a decisão para os pênaltis.

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