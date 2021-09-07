São Paulo inicia última semana de treinos antes de voltar aos gramados

Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC

O São Paulo tem uma semana importante pela frente. Com o fim do período sem jogos se aproximando, o clube inicia, nesta terça-feira (7), os últimos treinos antes de voltar aos gramados. Com cinco dias para fazer as últimas alterações e os aperfeiçoamentos, o Tricolor volta a jogar no domingo (12).CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Na última segunda-feira (6), parte do elenco já se reapresentou. Os jogadores recém-chegados ao clube fizeram atividades físicas ao lado de Rigoni, Pablo e Benítez, visando aprimorar a forma física e recuperar o ritmo de jogo.

Além deles, Arboleda, Welington, William e Marquinhos deram sequência aos seus tratamentos de lesões. Os quatro jogadores seguem em recuperação.

Nesta terça-feira (7), o restante do elenco se juntará a esses jogadores e darão início a uma sequência de cinco dias de treinos para ajustar os últimos detalhes antes da volta aos jogos.