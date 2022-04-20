São Paulo inicia terceira fase da Copa do Brasil de olho em premiação

O São Paulo inicia a terceira fase da Copa do Brasil de olho em uma vitória contra o Juventude, nesta quarta-feira (20), ás 19h30, no Alfredo Jaconi, para largar em vantagem no confronto eliminatório. GALERIA Copa do Brasil de volta! Saiba os valores das premiações fase a fase até o título

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Além disso, o Tricolor fica de olho na premiação do torneio. Caso avance para as oitavas de final, o São Paulo arrecada mais R$ 2,7 milhões, dinheiro importante para o fluxo de caixa do clube.

O montante arrecadado na competição está sendo utilizado, prioritariamente, para abater dívidas com o elenco. Vale ressaltar que o Tricolor já embolsou somente na Copa do Brasil cerca de R$ 4,7 milhões. O São Paulo já havia arrecadado R$ 1,27 milhão somente por disputar a primeira fase e mais R$ 1,5 milhão por ter passado do Campinense, além de mais R$ 1,9 milhão pela classificação em cima do Manaus na fase anterior.

Além do título inédito, a Copa do Brasil chega como uma chance de aliviar a questão financeira do São Paulo, devido a sua alta premiação em dinheiro. O vencedor da competição pode ganhar R$ 60 milhões somente pelo título, e contando o montante total, o valor máximo é de quase R$ 80 milhões.