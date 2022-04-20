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futebol

São Paulo inicia terceira fase da Copa do Brasil de olho em premiação

Caso avance de fase, Tricolor receberá quase R$ 3 milhões que ajudarão a saldar dívidas com jogadores...
LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 07:00

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 07:00

O São Paulo inicia a terceira fase da Copa do Brasil de olho em uma vitória contra o Juventude, nesta quarta-feira (20), ás 19h30, no Alfredo Jaconi, para largar em vantagem no confronto eliminatório. GALERIA Copa do Brasil de volta! Saiba os valores das premiações fase a fase até o título
TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil 2022
Além disso, o Tricolor fica de olho na premiação do torneio. Caso avance para as oitavas de final, o São Paulo arrecada mais R$ 2,7 milhões, dinheiro importante para o fluxo de caixa do clube.
O montante arrecadado na competição está sendo utilizado, prioritariamente, para abater dívidas com o elenco. Vale ressaltar que o Tricolor já embolsou somente na Copa do Brasil cerca de R$ 4,7 milhões. O São Paulo já havia arrecadado R$ 1,27 milhão somente por disputar a primeira fase e mais R$ 1,5 milhão por ter passado do Campinense, além de mais R$ 1,9 milhão pela classificação em cima do Manaus na fase anterior.
Além do título inédito, a Copa do Brasil chega como uma chance de aliviar a questão financeira do São Paulo, devido a sua alta premiação em dinheiro. O vencedor da competição pode ganhar R$ 60 milhões somente pelo título, e contando o montante total, o valor máximo é de quase R$ 80 milhões.
Crédito: SãoPauloiniciaterceirafasedaCopadoBrasildeolhoempremiação(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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