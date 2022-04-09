Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo inicia sequência em casa antes de 'maratona' como visitante

Tricolor encara Athletico-PR e Everton-CHI, no Morumbi, mas depois tem quatro jogos como visitante...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2022 às 16:00

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 16:00

O São Paulo tem partidas 'curiosas' nas próximas semanas. Não pelos adversários, mas sim em relação aos locais. Nos próximos seis jogos, o Tricolor jogará quatro deles seguidos como visitante. Mas primeiro, a equipe de Rogério Ceni tem uma sequência em casa. Neste sábado (10), o Tricolor enfrenta o Athletico-PR, às 19h, no Morumbi, na estreia no Campeonato Brasileiro. Depois, na quinta-feira (14), o adversário será o Everton-CHI, na segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, também em casa.
A partir daí, começa a verdadeira maratona fora de casa. No domingo, dia 17. o São Paulo visita o Flamengo, no Rio de Janeiro. Depois, na quarta (20), joga diante do Juventude, fora de casa, pela Copa do Brasil. Já no sábado (23), mais uma viagem, desta vez para Bragança Paulista, onde enfrentará o Red Bull Bragantino. A 'odisseia' fora de casa termina no dia 28, diante do Jorge Wilstermann, na Bolívia, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O São Paulo volta a jogar em casa somente no dia dois de maio, diante do Santos, pelo Brasileirão.
VEJA A SEQUÊNCIA DO SÃO PAULO 10/04 - São Paulo x Athletico-PR - Morumbi - Brasileirão14/04 – São Paulo x Everton-CHI - Morumbi – Sul-Americana17/04 – Flamengo x São Paulo - Maracanã – Brasileirão20/04 – Juventude x São Paulo - Alfredo Jaconi – Copa do Brasil23/04 – Red Bull Bragantino x São Paulo - Nabi Abi Chedid – Brasileirão28/04 – Jorge Wilstermann x São Paulo - Bolívia – Sul-Americana
Crédito: SãoPaulotemsequênciacuriosaedesgastantenaspróximassemanas(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados