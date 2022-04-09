São Paulo inicia sequência em casa antes de 'maratona' como visitante

O São Paulo tem partidas 'curiosas' nas próximas semanas. Não pelos adversários, mas sim em relação aos locais. Nos próximos seis jogos, o Tricolor jogará quatro deles seguidos como visitante. Mas primeiro, a equipe de Rogério Ceni tem uma sequência em casa. Neste sábado (10), o Tricolor enfrenta o Athletico-PR, às 19h, no Morumbi, na estreia no Campeonato Brasileiro. Depois, na quinta-feira (14), o adversário será o Everton-CHI, na segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, também em casa.

A partir daí, começa a verdadeira maratona fora de casa. No domingo, dia 17. o São Paulo visita o Flamengo, no Rio de Janeiro. Depois, na quarta (20), joga diante do Juventude, fora de casa, pela Copa do Brasil. Já no sábado (23), mais uma viagem, desta vez para Bragança Paulista, onde enfrentará o Red Bull Bragantino. A 'odisseia' fora de casa termina no dia 28, diante do Jorge Wilstermann, na Bolívia, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O São Paulo volta a jogar em casa somente no dia dois de maio, diante do Santos, pelo Brasileirão.

VEJA A SEQUÊNCIA DO SÃO PAULO 10/04 - São Paulo x Athletico-PR - Morumbi - Brasileirão14/04 – São Paulo x Everton-CHI - Morumbi – Sul-Americana17/04 – Flamengo x São Paulo - Maracanã – Brasileirão20/04 – Juventude x São Paulo - Alfredo Jaconi – Copa do Brasil23/04 – Red Bull Bragantino x São Paulo - Nabi Abi Chedid – Brasileirão28/04 – Jorge Wilstermann x São Paulo - Bolívia – Sul-Americana