São Paulo inicia semifinal do Brasileirão Feminino neste domingo

Crédito: Tricolor passou pelo Santos e agora enfrenta o Avaí/Kindermann (Miguel Schincariol/saopaulofc.net

O São Paulo feminino entra em campo neste domingo, às 18h, na Arena Barueri, para a disputa da primeira partida da semifinal do Campeonato Brasileiro A-1 diante do Avaí Kindermann, com transmissão do Twitter oficial da competição, o @BrFeminino. O jogo de volta acontece no próximo sábado (14), em Florianópolis. O único desfalque é Giovana, que foi expulsa diante do Santos e cumprirá suspensão automática.

- Expectativa de mais dois grandes jogos nestas semifinais. O time do Kindermann nos gerou extrema dificuldade na fase de grupos, agora será ainda mais difícil por ser mata-mata, já nos conhecerem melhor e nós as conhecermos. Espero que o São Paulo consiga impor um bom ritmo de jogo e sair com alguma vantagem de Barueri, para poder trabalhar na semana, traçar uma estratégia para o jogo de volta na Ressacada e seguirmos na competição – avaliou o treinador Lucas Piccinato.O São Paulo visitou o adversário deste domingo em Caçador, Santa Catarina, na primeira fase da competição. Em partida bastante equilibrada, Gislaine abriu o placar para o Tricolor nos minutos finais, porém, quando a vitória parecia certa, foi marcado um pênalti para o time da casa, já nos acréscimos, deixando tudo igual, 1 a 1.

Para chegar até às semifinais, o caminho não foi tranquilo: das 15 rodadas da primeira fase, o Tricolor precisou de 13 para confirmar sua vaga nas quartas de final do torneio, com oito vitórias, três empates e quatro derrotas no total. No fim, o time classificou-se com a sétima melhor campanha e encarou o Santos, segundo colocado geral.