Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo inicia semifinal do Brasileirão Feminino neste domingo

Diante do Avaí Kindermann, na Arena Barueri, são-paulinas buscarão alguma vantagem antes de viajar para Florianópolis, onde a vaga na final será definida
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 nov 2020 às 16:01

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 16:01

Crédito: Tricolor passou pelo Santos e agora enfrenta o Avaí/Kindermann (Miguel Schincariol/saopaulofc.net
O São Paulo feminino entra em campo neste domingo, às 18h, na Arena Barueri, para a disputa da primeira partida da semifinal do Campeonato Brasileiro A-1 diante do Avaí Kindermann, com transmissão do Twitter oficial da competição, o @BrFeminino. O jogo de volta acontece no próximo sábado (14), em Florianópolis. O único desfalque é Giovana, que foi expulsa diante do Santos e cumprirá suspensão automática.
- Expectativa de mais dois grandes jogos nestas semifinais. O time do Kindermann nos gerou extrema dificuldade na fase de grupos, agora será ainda mais difícil por ser mata-mata, já nos conhecerem melhor e nós as conhecermos. Espero que o São Paulo consiga impor um bom ritmo de jogo e sair com alguma vantagem de Barueri, para poder trabalhar na semana, traçar uma estratégia para o jogo de volta na Ressacada e seguirmos na competição – avaliou o treinador Lucas Piccinato.O São Paulo visitou o adversário deste domingo em Caçador, Santa Catarina, na primeira fase da competição. Em partida bastante equilibrada, Gislaine abriu o placar para o Tricolor nos minutos finais, porém, quando a vitória parecia certa, foi marcado um pênalti para o time da casa, já nos acréscimos, deixando tudo igual, 1 a 1.
Para chegar até às semifinais, o caminho não foi tranquilo: das 15 rodadas da primeira fase, o Tricolor precisou de 13 para confirmar sua vaga nas quartas de final do torneio, com oito vitórias, três empates e quatro derrotas no total. No fim, o time classificou-se com a sétima melhor campanha e encarou o Santos, segundo colocado geral.
Depois de empatar por 0 a 0 no Morumbi, o Tricolor venceu por 2 a 0, gols de Jaqueline e Thais Regina, na Arena Barueri, e carimbou a passagem para as semifinais. O palco que era a casa do visitante será a casa Tricolor neste domingo, e com promessa de outro jogo cheio de emoções.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados