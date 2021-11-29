São Paulo inicia semana que pode ser decisiva para renovação de Arboleda

O São Paulo inicia a semana com esperança de poder resolver a situação contratual de Arboleda, que vem negociando uma renovação. O atual vínculo do zagueiro equatoriano se encerra na metade do ano que vem. Conforme publicado pelo 'GE' e confirmado no LANCE!, o Tricolor enviou uma oferta para uma renovação de três anos na última semana. Agora, a oferta está com os representantes do zagueiro, que consideraram os números bons. A renovação já está encaminhada e pode ser resolvida nos próximos dias.

O camisa cinco foi elogiado pela torcida pelo seu comprometimento. Convocado pela seleção equatoriana, que disputa as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, Arboleda voltou ao Brasil e pediu para jogar o clássico contra o Palmeiras, no mesmo dia.

> Veja e simule a tabela do BrasileirãoEscalado como titular, o defensor foi um dos melhores em campo na vitória por 2 a 0 contra o Sport. A sua atuação fez com que a 'pressão' na diretoria são-paulina para a renovação do seu vínculo aumentasse. Nas redes sociais, torcedores começaram a campanha #RenovaArboleda.

Contratado pelo São Paulo em 2017, Arboleda já disputou 184 jogos com a camisa do clube do Morumbi, conquistando o Campeonato Paulista dessa temporada. São 13 gols marcados desde a sua chegada. Nesse ano, o defensor disputou 37 jogos e marcou quatro gols.