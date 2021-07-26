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futebol

São Paulo inicia semana que pode ser decisiva para contratação de reforços

Tricolor busca a chegada do atacante Benedetto, mas negociação esbarra na divisão de salários. Outras posições também são analisadas pela diretoria de futebol...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2021 às 07:00
Crédito: Reprodução/@OM_Officiel
Após sofrer uma goleada de 5 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, o São Paulo tentará juntar os cacos para se recuperar na temporada. Além de focar dentro de campo, a diretoria de futebol do Tricolor também deve ter dias agitados nesta semana. Buscando a contratação de um centroavante, o São Paulo tentará avançar na negociação pelo atacante Darío Benedetto, do Olympique de Marselha-FRA. A ideia do clube do Morumbi é tentar um empréstimo de uma temporada com opção de compra, mas com os salários sendo divididos com o clube francês.
A negociação deve se estender por mais alguns dias justamente por essa questão, mas o desfecho dessa situação pode ocorrer nesta semana. O São Paulo tem pressa para concluir a contratação de um centroavante, posição considerada primordial para o elenco do técnico Hernán Crespo.
+ Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
ATUAÇÕES: São Paulo abre o placar, mas defesa tem apagão em goleada sofrida para o FlamengoAlém da negociação com Benedetto, o São Paulo olha para outras posições no mercado, como um zagueiro canhoto. Recentemente, o nome de Pedro Henrique, do Vitória de Guimarães-POR, foi ligado ao São Paulo, mas a reportagem do LANCE! apurou que não existiam conversas.
Apesar de saber que o elenco precisa de reforços, o São Paulo toma cuidado com a questão financeira. Com dívidas perto de R$ 600 milhões, as negociações são realizadas com cautela. A parte financeira, inclusive, foi o empecilho para a esfriada da contratação do atacante Jonathan Calleri.
Portanto, essa semana pode ser de novidades para a torcida são-paulina. Resta saber se as conversas evoluirão para algo mais concreto e reforço pro elenco de Hernán Crespo.

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