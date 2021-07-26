São Paulo inicia semana que pode ser decisiva para contratação de reforços

Crédito: Reprodução/@OM_Officiel

Após sofrer uma goleada de 5 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, o São Paulo tentará juntar os cacos para se recuperar na temporada. Além de focar dentro de campo, a diretoria de futebol do Tricolor também deve ter dias agitados nesta semana. Buscando a contratação de um centroavante, o São Paulo tentará avançar na negociação pelo atacante Darío Benedetto, do Olympique de Marselha-FRA. A ideia do clube do Morumbi é tentar um empréstimo de uma temporada com opção de compra, mas com os salários sendo divididos com o clube francês.

A negociação deve se estender por mais alguns dias justamente por essa questão, mas o desfecho dessa situação pode ocorrer nesta semana. O São Paulo tem pressa para concluir a contratação de um centroavante, posição considerada primordial para o elenco do técnico Hernán Crespo.

+ Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro

ATUAÇÕES: São Paulo abre o placar, mas defesa tem apagão em goleada sofrida para o FlamengoAlém da negociação com Benedetto, o São Paulo olha para outras posições no mercado, como um zagueiro canhoto. Recentemente, o nome de Pedro Henrique, do Vitória de Guimarães-POR, foi ligado ao São Paulo, mas a reportagem do LANCE! apurou que não existiam conversas.

Apesar de saber que o elenco precisa de reforços, o São Paulo toma cuidado com a questão financeira. Com dívidas perto de R$ 600 milhões, as negociações são realizadas com cautela. A parte financeira, inclusive, foi o empecilho para a esfriada da contratação do atacante Jonathan Calleri.