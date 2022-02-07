São Paulo inicia semana pressionado e buscando avançar com reforço

O São Paulo terá uma semana agitada. Além de tentar a recuperação em campo, já que somou apenas um ponto em três rodadas do Campeonato Paulista, o Tricolor busca avançar na negociação com Willyan Rocha, zagueiro do Portimonense-POR. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022

A situação dentro das quatro linhas é complicada. Até aqui, foram duas derrotas (Guarani e Red Bull Bragantino) e um empate (Ituano). O técnico Rogério Ceni está bastante pressionado pelo torcida, mas segundo apurado pelo LANCE!, a diretoria são-paulina não pretende trocar o comando.

No entanto, uma vitória diante do Santo André, nesta quarta-feira (09), às 19h, no Morumbi, é primordial para acalmar os ânimos e retomar a confiança dos jogadores. A semana fora de campo também pode ser agitada, com novidades. O Tricolor acertou as bases salariais com o zagueiro Willyan Rocha e enviou uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo defensor, que está atualmente no Portimonense-POR.

Agora, a diretoria são-paulina aguarda a resposta dos portugueses, que tem um bom relacionamento com a diretoria são-paulina. Alguns ex-jogadores do São Paulo como Junior Tavares, Lucas Fernandes e Rodrigo Freitas, já atuaram no clube português, emprestados pelo Tricolor.