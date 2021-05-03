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futebol

São Paulo inicia semana pensando em Libertadores; veja a programação

Tricolor volta aos treinamentos nesta segunda após o empate contra o Corinthians. Equipe viaja para a Argentina na terça-feira, onde enfrenta o Racing, pela competição continental...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 12:16

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 12:16
Crédito: Sebastiao Moreira / AFP / POOL
O São Paulo já volta aos treinamentos na tarde desta segunda-feira (3), no CT da Barra Funda, de olho na partida contra o Racing, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Taça Libertadores. A partida será nesta quarta-feira (5), às 19h.
ATUAÇÕES: Miranda e Luciano são destaques do São Paulo no empate contra o Corinthians
Após o empate contra o Corinthians por 2 a 2 no último domingo, o Tricolor quer manter a boa fase diante dos argentinos e encaminhar cada vez mais a classificação para as oitavas de final da competição continental. A equipe é líder do Grupo E, com seis pontos conquistados.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Após a atividade desta segunda-feira, o elenco treina na parte da manhã na terça e logo em seguida embarca para a Argentina. Logo após a partida a delegação retorna para o Brasil em voo fretado. Na quinta, está prevista uma folga para os jogadores, que voltam aos treinamentos na sexta-feira, em preparação para a última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, diante do Mirassol, fora de casa, no domingo.

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