São Paulo inicia semana pensando em Libertadores; veja a programação

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O São Paulo já volta aos treinamentos na tarde desta segunda-feira (3), no CT da Barra Funda, de olho na partida contra o Racing, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Taça Libertadores. A partida será nesta quarta-feira (5), às 19h.

ATUAÇÕES: Miranda e Luciano são destaques do São Paulo no empate contra o Corinthians

Após o empate contra o Corinthians por 2 a 2 no último domingo, o Tricolor quer manter a boa fase diante dos argentinos e encaminhar cada vez mais a classificação para as oitavas de final da competição continental. A equipe é líder do Grupo E, com seis pontos conquistados.