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futebol

São Paulo inicia semana na expectativa para anúncio de reforço

Clube deve anunciar a contratação do atacante André Anderson, que estava na Lazio. Ceni admitiu interesse no atleta...

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 08:00
O São Paulo começa a semana na expectativa de anunciar o atacante André Anderson, de 22 anos, como novo reforço da temporada. O jogador, que pertence a Lazio-ITA, já tem tudo acertado com o Tricolor para o empréstimo até junho de 2023. Após a goleada sobre o Athletico-PR, por 4 a 0, na estreia no Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni admitiu o interesse em André Anderson, revelou que observa o jogador desde janeiro, mas se esquivou de falar sobre um possível acerto.
- Se o clube não se manifestou, não posso me manifestar. Acho um jogador interessantíssimo, que observo desde janeiro. Mas não sei. Só posso falar sobre, se o clube anunciar. Reconheço o interesse, desconheço o acerto contratual.O clube tem até terça-feira para finalizar a contratação, já que a janela de transferências deste primeiro semestre se encerra no dia 12.
O São Paulo tem uma semana agitada. Além do possível novo reforço, o clube joga nesta quinta-feira (14), contra o Everton-CHI, pela Copa Sul-Americana e tenta recuperar os lesionados Rodrigo Nestor e Gabriel Sara.
Crédito: SãoPaulodeveanunciarAndréAndersonnospróximosdias(Foto:DIvulgação/Twitter

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