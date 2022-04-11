São Paulo inicia semana na expectativa para anúncio de reforço

O São Paulo começa a semana na expectativa de anunciar o atacante André Anderson, de 22 anos, como novo reforço da temporada. O jogador, que pertence a Lazio-ITA, já tem tudo acertado com o Tricolor para o empréstimo até junho de 2023. Após a goleada sobre o Athletico-PR, por 4 a 0, na estreia no Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni admitiu o interesse em André Anderson, revelou que observa o jogador desde janeiro, mas se esquivou de falar sobre um possível acerto.

- Se o clube não se manifestou, não posso me manifestar. Acho um jogador interessantíssimo, que observo desde janeiro. Mas não sei. Só posso falar sobre, se o clube anunciar. Reconheço o interesse, desconheço o acerto contratual.O clube tem até terça-feira para finalizar a contratação, já que a janela de transferências deste primeiro semestre se encerra no dia 12.

O São Paulo tem uma semana agitada. Além do possível novo reforço, o clube joga nesta quinta-feira (14), contra o Everton-CHI, pela Copa Sul-Americana e tenta recuperar os lesionados Rodrigo Nestor e Gabriel Sara.