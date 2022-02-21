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futebol

São Paulo inicia semana na expectativa de acerto com Andrés Colorado

Tricolor está por detalhes de acertar com volante colombiano, que pertence ao Cortulua. Jogador deve chegar no Brasil nesta segunda-feira para realização de exames médicos...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 06:00
Essa semana pode ser de novidades no São Paulo. Praticamente acertado com o clube, o volante colombiano Andrés Colorado, de 23 anos, deve chegar ao Brasil nesta segunda-feira para a realização de exames médicos e a assinatura do contrato, que deve ser por empréstimo de uma temporada com opção de compra. Com 1,90m, Colorado se destaca pela sua altura, algo pedido pelo técnico Rogério Ceni para a posição de primeiro volante, Atualmente, o São Paulo tem para o setor Pablo Maia, Nestor, Gabriel e Luan, todos com menos de 1,80m.
Andrés Colorado foi revelado na base do Cortuluá e depois seguiu para o Deportivo Cali. Ele foi convocado pela primeira vez para a seleção da Colômbia em janeiro deste ano.Caso dê tudo certo e a negociação se confirme, Colorado será o sexto reforço do São Paulo para esta temporada. Antes dele, chegaram o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha, os meias Alisson e Patrick e o meia-atacante Nikão.
Crédito: AndrésColoradodevesernovoreforçodoSãoPaulonestasemana(Foto:Reprodução/Instagram

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