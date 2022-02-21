São Paulo inicia semana na expectativa de acerto com Andrés Colorado

Essa semana pode ser de novidades no São Paulo. Praticamente acertado com o clube, o volante colombiano Andrés Colorado, de 23 anos, deve chegar ao Brasil nesta segunda-feira para a realização de exames médicos e a assinatura do contrato, que deve ser por empréstimo de uma temporada com opção de compra. Com 1,90m, Colorado se destaca pela sua altura, algo pedido pelo técnico Rogério Ceni para a posição de primeiro volante, Atualmente, o São Paulo tem para o setor Pablo Maia, Nestor, Gabriel e Luan, todos com menos de 1,80m.