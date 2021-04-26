São Paulo inicia semana de olho no segundo jogo da Libertadores

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O elenco do São Paulo volta aos treinos na tarde desta segunda-feira (26), no CT da Barra Funda, de olho na partida diante do Rentistas (URU), às 21h, no Morumbi, pela Libertadores. O Tricolor vai em busca da segunda vitória após vencer o Sporting Cristal (PER), na estreia.

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A principal questão do São Paulo nos treinamentos será o atacante Eder. Ele sentiu um incômodo na coxa e ficou fora da partida contra o Ituano, no último domingo (25). Sendo assim, é dúvida contra os uruguaios e para o clássico contra o Corinthians.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Para o duelo diante do Rentistas, Crespo deve voltar a escalar os titulares, poupados diante do Galo de Itu. Vale destacar que o São Paulo vem de uma maratona de jogos e agorá terá três dias de treinamento para se preparar. Uma 'folga' de partidas para a comissão técnica e os jogadores. Mesmo na maratona de jogos, o Tricolor vem tendo excelentes resultados. São sete vitórias seguidas desde o retorno do futebol brasileiro após a paralisação pela pandemia de Covid-19. Nestas partidas, foram 18 gols marcados e apenas três sofridos, garantindo a classificação às quartas de final do Paulistão.