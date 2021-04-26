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futebol

São Paulo inicia semana de olho no segundo jogo da Libertadores

Elenco do Tricolor treina na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, após a vitória sobre o Ituano, por 3 a 0. Time volta a campo diante do Rentistas (URU), na quinta-feira...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 12:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O elenco do São Paulo volta aos treinos na tarde desta segunda-feira (26), no CT da Barra Funda, de olho na partida diante do Rentistas (URU), às 21h, no Morumbi, pela Libertadores. O Tricolor vai em busca da segunda vitória após vencer o Sporting Cristal (PER), na estreia.
No Dia do Goleiro, veja os nomes da posição com mais jogos na história do São Paulo
A principal questão do São Paulo nos treinamentos será o atacante Eder. Ele sentiu um incômodo na coxa e ficou fora da partida contra o Ituano, no último domingo (25). Sendo assim, é dúvida contra os uruguaios e para o clássico contra o Corinthians.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Para o duelo diante do Rentistas, Crespo deve voltar a escalar os titulares, poupados diante do Galo de Itu. Vale destacar que o São Paulo vem de uma maratona de jogos e agorá terá três dias de treinamento para se preparar. Uma 'folga' de partidas para a comissão técnica e os jogadores. Mesmo na maratona de jogos, o Tricolor vem tendo excelentes resultados. São sete vitórias seguidas desde o retorno do futebol brasileiro após a paralisação pela pandemia de Covid-19. Nestas partidas, foram 18 gols marcados e apenas três sofridos, garantindo a classificação às quartas de final do Paulistão.
O Tricolor tem treinamentos programados para todos os dias da semana, inclusive no dia do jogo contra o Rentistas. Essas atividades nos dias das partidas virou rotina sob o comando de Crespo.

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